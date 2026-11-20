21 ноября 2026 года растущая Луна в Овне принесет трем знакам зодиака долгожданное чувство надежды. После периода сомнений и внутренних переживаний для них начнется светлый этап, полный оптимизма, сообщает Zakon.kz.

Как пишет астролог с более чем 20-летним опытом Руби Миранда для издания YourTango, суббота станет поворотным моментом для тех, кто устал от неопределенности. Влияние растущей Луны в Овне поможет увидеть выход из сложных ситуаций и поверить в лучшее.

Водолей

Представители этого знака хорошо знакомы с упадком сил, но сознательно отказываются зацикливаться на негативе. Водолеи предпочитают искать светлые стороны даже в непростые периоды.

21 ноября растущая Луна в Овне станет для них своеобразным маяком, который укажет правильное направление. Несмотря на скепсис окружающих, именно вера в лучшее придаст Водолеям сил двигаться вперед и убедит их, что впереди ждет более яркое будущее.

Рыбы

Надежда – то, от чего Рыбы не отказываются ни при каких обстоятельствах. Даже когда кажется, что все идет не по плану, они знают: за любым спадом неизбежно следует подъем.

В субботу эта внутренняя опора станет особенно сильной. Вокруг может быть немало поводов для тревоги, но Рыбы не позволят внешним обстоятельствам испортить их настрой. Правильный взгляд на вещи поможет им сохранить душевное равновесие.

Стрелец

Стрельцы по праву считаются главными оптимистами зодиакального круга. Именно умение верить в лучшее помогает им справляться с любыми трудностями, доводить дела до конца и не падать духом.

21 ноября эта внутренняя уверенность усилится многократно. Вопреки любым тревожным новостям Стрельцы почувствуют, что будущее складывается в их пользу, а позитивный настрой станет их главной защитой.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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