В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля предупредили, что обычная губка для мытья посуды может стать местом скопления большого количества бактерий, сообщает Zakon.kz

Из-за постоянной влажности, остатков пищи и неправильного ухода в губке активно размножаются микроорганизмы. Об этом 20 ноября 2026 года рассказали в ведомстве. При несвоевременной замене она может стать источником распространения бактерий и способствовать загрязнению кухонных поверхностей и посуды.

Как защитить себя и свою семью?

Меняйте губку регулярно – примерно каждые 1-2 недели, а при появлении неприятного запаха или повреждений сразу заменяйте ее.

После каждого использования тщательно промывайте губку от остатков пищи.

Хорошо отжимайте губку и храните ее в сухом, проветриваемом месте.

Не оставляйте губку надолго в воде или моющем растворе.

Используйте отдельные губки для мытья посуды и уборки кухонных поверхностей.

Регулярно мойте и дезинфицируйте раковину и места хранения губок.

После контакта с загрязненной губкой мойте руки с мылом.

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