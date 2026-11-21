Угроза на кухне: санврачи назвали самый опасный предмет
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В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля предупредили, что обычная губка для мытья посуды может стать местом скопления большого количества бактерий, сообщает Zakon.kz
Из-за постоянной влажности, остатков пищи и неправильного ухода в губке активно размножаются микроорганизмы. Об этом 20 ноября 2026 года рассказали в ведомстве. При несвоевременной замене она может стать источником распространения бактерий и способствовать загрязнению кухонных поверхностей и посуды.
Как защитить себя и свою семью?
- Меняйте губку регулярно – примерно каждые 1-2 недели, а при появлении неприятного запаха или повреждений сразу заменяйте ее.
- После каждого использования тщательно промывайте губку от остатков пищи.
- Хорошо отжимайте губку и храните ее в сухом, проветриваемом месте.
- Не оставляйте губку надолго в воде или моющем растворе.
- Используйте отдельные губки для мытья посуды и уборки кухонных поверхностей.
- Регулярно мойте и дезинфицируйте раковину и места хранения губок.
- После контакта с загрязненной губкой мойте руки с мылом.
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