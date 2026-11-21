Лекарства теряют эффективность: где нельзя хранить таблетки
Так, к примеру, многие люди предпочитают держать лекарства в шкафчике над раковиной, что специалист считает не лучшей затеей. Проблема в том, что влага и перепады температур губительны для большинства известных медикаментов, потому лучше отказаться от хранения аптечки в ванной или кухне.
Вдобавок некоторые препараты имеют особые требования к хранению – допустим, минимальной температуры, которую в силах обеспечить только полка холодильника.
Большинство лекарств при этом нуждаются просто в сухом прохладном месте, пишет Mirror.
Старайтесь внимательно изучать инструкцию и оставлять таблетки и капсулы в оригинальной упаковке – так они дольше сохранятся.
Регулярно проводите ревизию аптечки и избавляйтесь от образчиков с истекшим сроком годности.
Прием антибиотиков может нарушить естественный баланс микрофлоры кишечника. Восстановить его помогут привычные продукты питания, прогулки на свежем воздухе и даже общение с животными. Подробнее – здесь.