По словам фармацевта Тинг-Хой Чан, даже препараты с нормальным сроком годности рискуют оказаться бесполезными при хранении в неподходящем для этого месте, сообщает Zakon.kz.

Так, к примеру, многие люди предпочитают держать лекарства в шкафчике над раковиной, что специалист считает не лучшей затеей. Проблема в том, что влага и перепады температур губительны для большинства известных медикаментов, потому лучше отказаться от хранения аптечки в ванной или кухне.

Вдобавок некоторые препараты имеют особые требования к хранению – допустим, минимальной температуры, которую в силах обеспечить только полка холодильника.

Большинство лекарств при этом нуждаются просто в сухом прохладном месте, пишет Mirror.

Старайтесь внимательно изучать инструкцию и оставлять таблетки и капсулы в оригинальной упаковке – так они дольше сохранятся.

Регулярно проводите ревизию аптечки и избавляйтесь от образчиков с истекшим сроком годности.

Прием антибиотиков может нарушить естественный баланс микрофлоры кишечника. Восстановить его помогут привычные продукты питания, прогулки на свежем воздухе и даже общение с животными. Подробнее – здесь.