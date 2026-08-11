ЗОЖ без крайностей: что действительно продлевает жизнь

Прожить до 100 лет без волшебной таблетки никто не гарантирует, но многое зависит от того, как человек живет каждый день. Что стоит изменить в питании, сне и физической активности и от каких привычек лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье на долгие годы, – в материале Zakon.kz.

Когда речь заходит о долголетии, на ум сразу приходят чудодейственные продукты, голодание, БАД и загадочные секреты долгожителей. Кажется, что где-то существует тот самый продукт, который добавит к жизни несколько лет. Но если убрать рекламу и модные тренды, все оказывается гораздо проще. По мнению многих врачей, продолжительность жизни складывается из множества ежедневных привычек. Одна из самых важных – движение. Для этого необязательно становиться марафонцем или покупать абонемент в спортзал, который потом будет пылиться в кошельке.

Обычная ходьба, плавание, велосипед, прогулки и другая регулярная активность тоже хорошо работают. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым 2-3 часа умеренной физической нагрузки в неделю или 1-2 часа интенсивной, а также силовые упражнения минимум два раза в неделю.

Бауыржан Касенов, ассоциированный профессор кафедры патофизиологии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, отмечает, что главное – не рекорды, а регулярность.

"С возрастом человек постепенно теряет мышечную массу и силу, поэтому после 40-50 лет особенно важно сохранять мышцы. Для этого не нужны огромные веса: подойдут упражнения с собственным весом, гантели, тренажеры и плавание", – сказал Бауыржан Касенов.

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Еще одна привычка с доказанным влиянием на здоровье – отказ от курения. Курение остается одним из серьезных факторов риска преждевременной смерти. И начинать никогда не поздно. После отказа от этой вредной привычки организм постепенно восстанавливается, а риски многих заболеваний снижаются.

Отказаться стоит и от алкоголя. Раньше небольшие дозы красного вина нередко называли полезными для сердца, однако сегодня к таким выводам относятся гораздо осторожнее. ВОЗ не устанавливает полностью безопасного уровня употребления алкоголя и связывает его с повышенным риском ряда заболеваний. Поэтому начинать пить "для здоровья" точно не стоит.

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Если хочется прожить долгую и активную жизнь, стоит помнить и о питании. Именно ежедневный рацион во многом влияет на здоровье и самочувствие в долгосрочной перспективе.

"Здоровое питание – это не обязательно строгая диета. Гораздо правильнее говорить не о запретах, а о составе и структуре пищи. Больше овощей, фруктов, бобовых, цельных продуктов, достаточного количества белка и рыбы. Меньше ультрапереработанной пищи, избытка сахара, соли и постоянного переедания", – отметил Бауыржан Касенов.

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При этом важно следить за давлением, уровнем глюкозы и холестерина. Эти показатели могут меняться без заметных симптомов, а обнаружить проблему иногда удается только во время обследования. Поэтому профилактические проверки нужны не только при плохом самочувствии – их задача как раз в том, чтобы вовремя заметить изменения.

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Не стоит забывать и о сне. Постоянный недосып влияет на нервную систему, обмен веществ, иммунитет и общее состояние организма. Поэтому сон – не время, которое мы "теряем", а необходимая часть восстановления.

Постоянный стресс тоже не стоит превращать в норму. Сам по себе он может быть полезен в определенных ситуациях, но хроническое напряжение, нехватка отдыха и постоянная усталость со временем отражаются на здоровье.

"Важны и социальные связи. Общение с близкими, друзьями, коллегами и ощущение собственной нужности поддерживают не только эмоциональное состояние, но и помогают сохранять активность. Не менее важно иметь дело, ради которого хочется вставать утром – работа, семья, спорт, творчество, путешествия или любое другое занятие, которое действительно интересно", – пояснил специалист.

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Стоит помнить, что долголетие – это не одна большая привычка, а сумма небольших решений, которые человек принимает каждый день. И для большинства из них не нужны дорогие препараты или особые продукты. Иногда достаточно просто начать заботиться о здоровье немного раньше, чем организм сам напомнит об этом.