Врач Александр Умнов заявил, что люди, которые регулярно спят менее шести часов, примерно на 30% чаще сталкиваются с инсультом по сравнению с теми, кто спит восемь часов, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что хроническая бессонница может повышать риск инсульта примерно на 50%, а тяжелое апноэ сна – в полтора-два раза. Недостаток сна способствует повышению артериального давления, уровня стрессовых гормонов и воспалительных процессов, а также увеличивает склонность крови к образованию тромбов.





"Опасным порогом можно считать пять-шесть часов сна из ночи в ночь на протяжении нескольких месяцев", – отметил Умнов.

Врач добавил, что слишком продолжительный сон – более 10 часов в сутки – также может быть связан с повышенным риском инсульта. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний он рекомендует наладить режим сна, своевременно лечить бессонницу и апноэ, а также контролировать давление и уровень холестерина.

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