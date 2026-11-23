Стоматолог Наталья Ахремочкина заявила о том, что отбеливание зубов перед Новым годом лучше проводить минимум за две недели до праздника. Устанавливать виниры стоит начинать еще раньше, поскольку подготовка может занять продолжительное время, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что после кабинетного отбеливания зубы некоторое время могут быть чувствительны к холодной и горячей пище. Кроме того, в первые дни необходимо соблюдать так называемую "белую" диету и избегать продуктов, которые окрашивают эмаль. Это может стать неудобством во время новогодних застолий, когда на столе часто присутствуют вино и красная икра.

Композитные виниры рекомендуется устанавливать примерно через две недели после отбеливания. Подготовка к керамическим винирам занимает больше времени: может потребоваться лечение зубов, коррекция прикуса, изготовление временных конструкций и другие процедуры.

Врач подчеркнула, что не стоит пытаться преобразить улыбку за несколько дней до праздника. Спешка может привести к дискомфорту и необходимости переносить завершение лечения на более поздний срок. При планировании эстетических процедур важно учитывать состояние зубов и соблюдать последовательность всех этапов.

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