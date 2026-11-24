Врач общей практики Джефф Фостер из Великобритании назвал неочевидные признаки рака предстательной железы, которые мужчины часто игнорируют. Специалист объяснил, на какие изменения в организме стоит обратить внимание, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mirror, по словам специалиста, на ранних стадиях рак простаты часто развивается без каких-либо заметных проявлений. Тем не менее существуют изменения, которые должны насторожить мужчин.

В частности, речь идет о следующих симптомах:

учащенное мочеиспускание, особенно по ночам;

слабая, медленная или прерывистая струя мочи;

трудности с началом или завершением мочеиспускания;

необходимость напрягаться при мочеиспускании;

ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Еще одним тревожным признаком может стать появление крови в моче или сперме. При таких симптомах необходимо своевременно обратиться к врачу.

При более позднем развитии заболевания могут возникать постоянные необъяснимые боли в пояснице, бедрах, тазу или костях. Среди других возможных проявлений – беспричинная потеря веса и продолжительная усталость.

"Сложная правда о раке простаты заключается в том, что на ранних стадиях он очень часто вообще не проявляет симптомов", – предупредил Фостер.

Врач подчеркнул, что перечисленные признаки не всегда указывают на онкологию. Например, доброкачественное увеличение предстательной железы также может вызывать нарушения мочеиспускания. Однако любые новые изменения требуют внимания специалиста.

Мужчинам без дополнительных факторов риска врач рекомендует обсуждать состояние предстательной железы с доктором начиная с 50 лет. При повышенной вероятности заболевания такую консультацию стоит пройти раньше – в 45, 40 лет или даже до этого возраста.

Особенно важно не откладывать обследование тем, у кого отец, брат или несколько родственников сталкивались с раком простаты. Врач также отметил повышенные риски для мужчин с темным цветом кожи.

Фостер также развеял миф о том, что заместительная терапия тестостероном вызывает рак простаты. Исследование это не подтвердило, однако гормон может ускорить рост уже имеющихся злокачественных клеток, поэтому до и во время терапии обязателен анализ на ПСА.

Для профилактики врач советует следить за весом, поскольку ожирение связано с более агрессивными формами болезни. Мужчинам стоит заниматься по 45 минут три-четыре раза в неделю, реже есть переработанное мясо и насыщенные жиры, а в рацион чаще добавлять овощи, бобовые и жирную рыбу.

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