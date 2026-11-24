Астрологи назвали самый удачный день декабря 2026 года для каждого знака зодиака. В последний месяц года Меркурий и Венера выходят из постретроградного периода и открывают новые возможности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал YourTango, декабрь принесет долгожданную ясность, а события всего 2026 года наконец сложатся в единую картину.

"Оставьте место для чудес и поблагодарите 2026 год за неожиданные повороты – все это вело вас к этому моменту", – отмечает астролог Кейт Росс.

Овен – 8 декабря

Новолуние в Стрельце поможет начать новый этап в жизни или отношениях. Этому предшествовала внутренняя работа над собой, а разворот Сатурна и Нептуна в прямое движение 10 и 12 декабря придаст сил для движения вперед.

Телец – 25 декабря

Переход Меркурия в Козерога усилит вашу убедительность и поможет завести полезные связи. До 13 января 2027 года стоит активно действовать по четкому плану – в этот период вы сами формируете свой успех.

Близнецы – 17 декабря

Первая четверть Луны в Рыбах привлечет внимание к карьере и обучению. День принесет ясность в выборе профессии или смене работы, но важно не упустить момент и решиться на шаг.

Рак – 10 декабря

С июля, когда Сатурн ушел в ретроградное движение, рабочие задачи давались с трудом. Разворот планеты в прямое движение наконец принесет награду за усилия – вероятны новые проекты и повышение.

Лев – 12 декабря

Нептун выходит из почти шестимесячного ретроградного периода, который мог вызывать сомнения и вскрывать непростую правду. К вам возвращается уверенность и готовность рисковать ради того, чего вы заслуживаете.

Дева – 21 декабря

Переход Солнца в знак Козерога напомнит, что удача – это еще и умение радоваться жизни. В ближайшие недели стоит отложить бесконечные списки дел, отдохнуть и насладиться уже достигнутым.

Весы – 23 декабря

Полнолуние в Раке подведет итоги рабочих процессов, начатых еще в середине июля. Это время переосмысления и облегчения: вы увидите, что вложенные силы начинают приносить ожидаемый результат.

Скорпион – 12 декабря

В день разворота Юпитера в ретроградное движение во Льве в вашу жизнь может вернуться прежняя карьерная или личная возможность. Не бойтесь дать второй шанс тому, что когда-то упустили.

Стрелец – 12 декабря

Ретроградный Юпитер во Льве (он продлится до середины апреля 2027 года) замедлит внешнюю гонку, но поможет переосмыслить цели. Иногда удача приходит именно тогда, когда вы берете паузу и прислушиваетесь к себе.

Козерог – 1 декабря

Последняя четверть Луны в Деве поможет сбросить груз старых страхов и неудачных планов. Освободив пространство, вы откроете дорогу к достатку и новым перспективам.

Водолей – 4 декабря

Повторный вход Венеры в Скорпиона после осеннего ретроградного периода заставит скорректировать карьерный курс. Не воспринимайте перемены как ошибку – они ведут к успеху.

Рыбы – 4 декабря

Возвращение Венеры в Скорпиона завершит период застоя, тянувшийся с сентября. Перед вами откроются новые предложения в работе и личной жизни – главное вовремя сказать им "да".

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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