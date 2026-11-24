Известные диетологи из США поделились идеями сытных завтраков с белком и клетчаткой для занятых по утрам. Такие блюда дают ровную энергию и надолго сохраняют сытость, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Real Simple, Лорен Манакер назвала яйца "одним из самых совершенных природных белков" – одно яйцо дает около 6 г полноценного белка, а также холин для здоровья мозга.

В сочетании с пармезаном порция фриттаты с кабачком обеспечивает примерно 17 г белка, а добавить клетчатки помогут цельнозерновой тост или свежие фрукты.

Другой специалист, диетолог Карлин Ремедиос, советует завтракать тако со сладким картофелем и черной фасолью, где сочетаются животные и растительные белки (около 8 г белка на полстакана фасоли) и растворимая клетчатка для поддержки пищеварения и уровня сахара в крови.

"Для экономии времени утром ингредиенты можно подготовить заранее в холодильнике, а перед подачей разогреть и добавить зелень с авокадо", – говорится в сообщении.

Тем, кто предпочитает готовить с вечера, Ремедиос рекомендует ленивую овсянку с арахисовой пастой, семенами чиа и греческим йогуртом – такой вариант дает клетчатку, пробиотики, кальций и витамины группы B.

Также в списке идей – запеканка-страта с цельнозерновым хлебом, спаржей и шпинатом. В качестве других вариантов диетологи предлагают омлет с грибами, а также смузи-боул с персиком, орехами и семенами.

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