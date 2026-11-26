У трех знаков зодиака 27 ноября 2026 года станет заметно меньше повседневных хлопот. Астрологи советуют им отказаться от вредных привычек и упростить свою жизнь, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в материале издания YourTango. Астролог Руби Миранда отмечает, что в пятницу трин Луны в Раке и Меркурия в Скорпионе помогает найти более простой путь и избавиться от того, что тянет вниз.

Ракам этот аспект дает реальный шанс наконец бросить застарелую вредную привычку, которую долго игнорировали. Сделав этот шаг, представители знака заметно облегчат себе жизнь.

Весам предстоит навести порядок в делах за счет личных усилий и улучшить свое самочувствие. Энергия дня работает на восстановление и позитив, поэтому упускать такой момент не стоит.

Рыбам стоит прислушаться к советам окружающих по поводу личного вопроса о здоровье, даже если чужое участие обычно раздражает. В этих подсказках окажется немало пользы, а забота о себе поможет вернуть внутреннее равновесие и уважение к собственному телу.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее были названы три знака зодиака, которые наконец выдохнут после затяжных испытаний.