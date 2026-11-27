Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил о том, что нейросети могут давать опасные медицинские рекомендации, из-за которых пациенты рискуют упустить время для лечения серьезных заболеваний, сообщает Zakon.kz.

В беседе с RT он отметил, что одна из наиболее опасных ошибок ИИ – советы игнорировать тревожные симптомы или самостоятельно отменять жизненно важные препараты.

Еще одна серьезная угроза – откладывание визита к врачу. Вместо обращения за медицинской помощью люди могут неделями консультироваться с нейросетями и заниматься самолечением. За это время такие заболевания, как аппендицит, сердечная недостаточность или онкология, могут перейти в критическую стадию.

Болибок также обратил внимание на так называемые галлюцинации нейросетей. ИИ может уверенно предлагать несуществующие лекарства, выдуманные схемы лечения и неправильные дозировки.

Кроме того, искусственный интеллект не способен полноценно оценить состояние пациента: у него нет доступа к медицинской истории, результатам обследований и возможности провести физикальный осмотр.

Еще один риск – ложное чувство безопасности или, наоборот, необоснованная паника. Нейросеть может не распознать серьезное заболевание либо ошибочно предположить наличие опасной патологии, что вызывает у человека сильный стресс.

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