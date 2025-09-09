Ошибка или стечение обстоятельств: когда диагноз может быть ложным

Врач – профессионал, который ежедневно сталкивается с десятками, а порой и сотнями решений, каждое из которых может повлиять на здоровье и жизнь пациента. За сухими терминами стоит целый алгоритм действий. Но даже при всем этом ошибки все же случаются. Zakon.kz решил углубиться в эту тему.

Диагноз – это не пометка в заметках жалоб пациента. Это, в первую очередь, гипотеза, которую врач формирует на основе множества факторов:

клинической картины,

анамнеза,

лабораторных данных,

собственного опыта.

И, как любая гипотеза, диагноз может уточняться, пересматриваться и даже меняться со временем. Ключевым здесь остается умение учиться на ошибках, пересматривать решения и взаимодействовать с коллегами.

Но важно понимать, что иногда эта гипотеза оказывается ошибочной. И, к сожалению, такие ошибки могут приводить к серьезным последствиям. Причины могут быть разными: неполная информация, атипичное течение болезни, технические ошибки или человеческий фактор.

Что делать в таких случаях пациенту

Мы поговорили с врачом, челюстно-лицевым хирургом, заведующей операционным отделом Алматинской многопрофильной клинической больницы Найлей Байшековой.

"Не бойтесь задавать врачу вопросы. Почему поставлен именно такой диагноз, какие есть альтернативы, какие обследования подтверждают это заключение. Если заболевание носит хронический характер, полезно вести дневник симптомов. Это поможет врачу получить более полную картину и лучше понять динамику состояния. Также не стоит стесняться обратиться за вторым мнением к другому специалисту – это нормальная практика, особенно в сложных или неясных случаях", – объясняет врач.

Найля Байшекова рассказала, что совсем недавно к ним поступила пациентка с тяжелыми жалобами: боль в подчелюстной области, ограниченное открывание рта, отек шеи, запах гноя и затрудненное дыхание.

По словам пациентки и ее близких, все началось с небольшого "шарика" в подчелюстной области, который постепенно увеличивался. Женщина обратилась за помощью в одну из городских клиник, где ей был поставлен диагноз "аденофлегмона подбородочной области" (гнойное воспаление клетчаточных тканей, окружающих воспаленный лимфатический узел). Там же провели хирургическое вмешательство. Однако, несмотря на лечение и перевязки, состояние не улучшалось, а напротив, ухудшалось.

В поисках выхода пациентка обратилась к врачам повторно. Медики приняли решение о срочной госпитализации.

"На руках у пациентки были результаты КТ и МРТ, которые она неоднократно проходила. На снимках мы увидели объемное образование, распространившееся на окружающие мышцы. Это требовало немедленного вмешательства", – рассказывает врач Найля Байшекова.

В тот же день хирурги провели повторную операцию, предположив, что это может быть аденосаркома (опухоль, в которой сочетаются доброкачественные и злокачественные клетки). Произвели тотальное удаление образования и иссечение некротизированных тканей. Операция проходила под руководством заведующего отделением Марата Искакова. Материал был отправлен на биопсию, и предварительный диагноз врачей подтвердился.

Этот случай наглядно показал, к чему может привести ошибочный диагноз на раннем этапе:

осложнения,

потеря времени,

риски для здоровья.

К счастью, истинная причина заболевания была выявлена, и пациентку своевременно направили на необходимое лечение.

Как отличить преступную халатность от врачебной ошибки?

Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей – это уголовная ответственность по статье 317 УК РК. Речь идет о случаях, когда в результате небрежного или недобросовестного отношения к своим обязанностям медицинским работником был причинен вред здоровью от средней тяжести до тяжкого или даже летального исхода.

Если причиненный вред легкой степени, то это не уголовная, а административная ответственность, согласно статье 80 Кодекса.

"Важно понимать, что ни врач, ни пациент не принимают решения о наличии или отсутствии состава правонарушения. Это компетенция уполномоченных государственных органов. Проводится следствие, назначаются экспертизы, и уже на их основании принимается решение, был ли это медицинский инцидент, халатность или другое правонарушение. В случае, если дело передается в суд, окончательное решение выносит судья", – объясняет юридический консультант Илья Князев.

Со стороны пациента важно максимально ответственно подойти к подготовке перед любыми медицинскими вмешательствами, будь то процедуры, операции или иные манипуляции.

Рекомендуется собрать как можно больше информации: анализы, заключения нескольких специалистов, чьи мнения совпадают в том, что конкретное лечение действительно необходимо.

"В случае спорной ситуации именно эти документы могут сыграть ключевую роль. Проводятся медицинские экспертизы, дается оценка действиям конкретного врача или медорганизации, и это достаточно сложный, объемный процесс. Часто пациенту бывает непросто справиться с этим самостоятельно". юридический консультант Илья Князев

Поэтому важно заранее фиксировать все, что может подтвердить вашу осведомленность и информированность врача. Например, если у вас есть переписка с клиникой или врачом, где вы указываете на аллергию к препаратам, наличие противопоказаний или принимаемые лекарства, – это может стать важным доказательством того, что медицинское учреждение было предупреждено и обязано было учитывать эти данные.

Почему случаются врачебные ошибки

Как распознать, что диагноз неверный: Симптомы сохраняются или усиливаются , несмотря на назначенное лечение. Это может говорить о том, что причина состояния определена неверно.

, несмотря на назначенное лечение. Это может говорить о том, что причина состояния определена неверно. Лечение не дает ожидаемого эффекта или, что еще хуже, ухудшает состояние пациента. Это весомый повод пересмотреть диагноз или план терапии.

или, что еще хуже, Это весомый повод пересмотреть диагноз или план терапии. Диагноз поставлен слишком быстро, без достаточного количества анализов, обследований или консультаций. Особенно настораживает, если врач делает вывод на основании поверхностного осмотра или лишь части информации.

"Причины ошибочного диагноза могут быть разными. Одна из самых распространенных – это обычный человеческий фактор: усталость, нехватка времени, высокая нагрузка, невнимательность. Часто проблема связана с недостатком информации: пациент не сообщает о всех жалобах, сопутствующих заболеваниях, приеме лекарств или умалчивает о важных деталях. Также могут отсутствовать результаты анализов или необходимых исследований. Иногда встречаются редкие или атипичные формы заболеваний, которые сложно распознать на ранней стадии, особенно если симптомы нехарактерны. Наконец, есть и системные проблемы здравоохранения: перегруженность врачей, нехватка специалистов, ограниченный доступ к современным методам диагностики. Бывает и так, что врачу просто не хватает опыта или профильных знаний в конкретной области", – рассказывает Найля Байшекова.

Насколько пациент защищен, если подписал информированное согласие перед лечением

"Подписание информированного согласия пациентом не всегда означает, что он действительно осознал, на что соглашается. Если человек не владеет языком, на котором составлен документ, или не понимает медицинских терминов, это может сыграть ему на руку в случае спора, но все зависит от конкретной ситуации", – объясняет юридический консультант Илья Князев.

Например, казахоязычному пациенту могут предложить форму на русском языке. Он может кивнуть в знак согласия, из вежливости или стеснения, и подписать документ, даже не поняв его сути. А если в согласии использованы сложные термины, малопонятные человеку без медицинского образования, возникает вопрос: было ли это согласие действительно информированным?

"Такие документы должны быть написаны простым, доступным языком, чтобы пациент понимал, какие процедуры ему будут проводиться, и на что он дает согласие. Важно понимать, что даже наличие подписанного информированного согласия не лишает пациента права обратиться в суд или другие госорганы для защиты своих прав. Все зависит от конкретных обстоятельств, и каждый случай должен рассматриваться индивидуально. Со своей стороны пациенту стоит проконсультироваться у нескольких специалистов, удостовериться в выборе клиники и четко понимать, на какие вмешательства он соглашается, чтобы подписанием информированного согласия не ухудшить свое положение", – поясняет Илья Князев.

Какие шаги следует предпринять, если стало понятно, что диагноз был неверным, рассказала Найля Байшенов 1.Обратитесь за повторной консультацией к другому врачу. Независимое мнение поможет уточнить диагноз, пройти корректную диагностику и после получения результатов анализов начать правильное лечение. 2. Сообщите лечащему врачу о выявленной ошибке. Это важно не только для вас, но и для самого врача и медицинского учреждения, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем и скорректировать внутренние процессы. 3. Если последствия были серьезными, рассмотрите юридические шаги. Вы можете подать жалобу в администрацию клиники, страховую компанию, а при необходимости, обратиться в суд. Все зависит от конкретной ситуации и степени вреда.

"Для того чтобы определить, был ли случай медицинским инцидентом или результатом ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей, необходимо проведение экспертизы. Такое заключение должен давать специалист или эксперт, имеющий соответствующую квалификацию и лицензию в соответствии с законом и нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок экспертных исследований", – резюмирует юридический консультант Илья Князев.

Это, к сожалению, достаточно сложный и зачастую длительный процесс. Поэтому самый надежный способ защитить себя – это заранее собрать как можно больше доказательств: результаты анализов, выписки, заключения, медицинские документы, подтверждающие, что до проведения вмешательства пациент находился в стабильном, удовлетворительном состоянии. Это поможет объективно оценить ситуацию в случае возникновения спора.

Медицина – это сфера, где встречаются наука, человек и множество неизвестных и переменных. Ошибки возможны, и полностью исключить их, увы, нельзя. Но в силах каждого быть внимательным к себе, задавать вопросы врачу, не бояться уточнять и искать второе мнение.

Ваше здоровье – это диалог с врачом, где вы имеете право быть услышанным. И чем активнее пациент в этом разговоре, тем выше шансы на правильный диагноз и благополучный исход.