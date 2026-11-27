Ужин за три часа до сна: диетологи рассказали, как питание влияет на ночной отдых
Как пишет NDTV со ссылкой на исследования, эксперты заметили связь между средиземноморской диетой и качеством сна. Обзор 62 научных работ, опубликованный в 2025 году, показал, что люди, придерживающиеся такого рациона, чаще сообщали о достаточной продолжительности и хорошем качестве отдыха. Однако ученым еще предстоит установить, действительно ли именно питание улучшает сон.
Специалисты рекомендуют включать в рацион продукты, содержащие магний, цинк, триптофан и витамины группы B. Среди них:
- Орехи – миндаль, фисташки и грецкие орехи. Некоторые содержат небольшое количество мелатонина, а миндаль и кешью богаты магнием.
- Тыквенные семечки и соя – источники триптофана, который участвует в выработке серотонина и мелатонина.
- Молоко – содержит триптофан. Популярным вечерним напитком также остается теплое молоко с куркумой и специями, хотя доказательств его прямого влияния на сон пока недостаточно.
- Ромашковый чай – содержит растительное соединение апигенин, потенциальные успокаивающие свойства которого изучаются.
- Цельнозерновые продукты – бурый рис и цельнозерновой хлеб обеспечивают организм сложными углеводами и клетчаткой.
- Вишневый сок и бананы – также рассматриваются в исследованиях питания и сна, однако результаты пока неоднозначны.
Диетологи советуют учитывать не только состав рациона, но и время приема пищи. Большой ужин лучше завершать за два-три часа до сна, особенно при склонности к изжоге. Тяжелая и жирная пища может вызывать дискомфорт и мешать отдыху.
Кроме того, во второй половине дня желательно ограничивать кофеин, содержащийся в кофе, чае и шоколаде. Алкоголь также способен ухудшать качество сна, даже если сначала вызывает сонливость.
Специалисты рекомендуют наблюдать за реакцией организма и при необходимости вести дневник питания и сна. При этом ни один отдельный продукт не гарантирует полноценного отдыха: важнее сбалансированный рацион и регулярные здоровые привычки.
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