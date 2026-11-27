Питание может влиять на качество ночного отдыха. Некоторые продукты содержат вещества, участвующие в выработке мелатонина и серотонина, а определенные пищевые привычки, напротив, способны мешать полноценному сну, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NDTV со ссылкой на исследования, эксперты заметили связь между средиземноморской диетой и качеством сна. Обзор 62 научных работ, опубликованный в 2025 году, показал, что люди, придерживающиеся такого рациона, чаще сообщали о достаточной продолжительности и хорошем качестве отдыха. Однако ученым еще предстоит установить, действительно ли именно питание улучшает сон.

Специалисты рекомендуют включать в рацион продукты, содержащие магний, цинк, триптофан и витамины группы B. Среди них:

Орехи – миндаль, фисташки и грецкие орехи. Некоторые содержат небольшое количество мелатонина, а миндаль и кешью богаты магнием.

– миндаль, фисташки и грецкие орехи. Некоторые содержат небольшое количество мелатонина, а миндаль и кешью богаты магнием. Тыквенные семечки и соя – источники триптофана, который участвует в выработке серотонина и мелатонина.

– источники триптофана, который участвует в выработке серотонина и мелатонина. Молоко – содержит триптофан. Популярным вечерним напитком также остается теплое молоко с куркумой и специями, хотя доказательств его прямого влияния на сон пока недостаточно.

– содержит триптофан. Популярным вечерним напитком также остается теплое молоко с куркумой и специями, хотя доказательств его прямого влияния на сон пока недостаточно. Ромашковый чай – содержит растительное соединение апигенин, потенциальные успокаивающие свойства которого изучаются.

– содержит растительное соединение апигенин, потенциальные успокаивающие свойства которого изучаются. Цельнозерновые продукты – бурый рис и цельнозерновой хлеб обеспечивают организм сложными углеводами и клетчаткой.

– бурый рис и цельнозерновой хлеб обеспечивают организм сложными углеводами и клетчаткой. Вишневый сок и бананы – также рассматриваются в исследованиях питания и сна, однако результаты пока неоднозначны.

Диетологи советуют учитывать не только состав рациона, но и время приема пищи. Большой ужин лучше завершать за два-три часа до сна, особенно при склонности к изжоге. Тяжелая и жирная пища может вызывать дискомфорт и мешать отдыху.

Кроме того, во второй половине дня желательно ограничивать кофеин, содержащийся в кофе, чае и шоколаде. Алкоголь также способен ухудшать качество сна, даже если сначала вызывает сонливость.

Специалисты рекомендуют наблюдать за реакцией организма и при необходимости вести дневник питания и сна. При этом ни один отдельный продукт не гарантирует полноценного отдыха: важнее сбалансированный рацион и регулярные здоровые привычки.

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Ранее было названо оптимальное время для завтрака.