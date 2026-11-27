На стриминговых сервисах появились новые лидеры среди сериалов, которые подойдут для разного настроения, сообщает Zakon.kz.

Издание Collider включило в список детектив о юном Шерлоке Холмсе, спортивную драму о жизни небольшого города и музыкальную историю о взлете и падении рок-группы.

"Молодой Шерлок" (2026 – настоящее время)

Сериал предлагает взглянуть на знаменитого сыщика задолго до того, как он стал легендарным детективом. Главному герою всего 19 лет, он учится в Оксфордском университете и пока далек от образа рассудительного и невозмутимого Шерлока Холмса. Но все меняется после знакомства и первого расследования с Джеймсом Мориарти.

Проект разработан при участии Гая Ричи.

"Огни ночной пятницы" (2006 – 2011)

Сериал подойдет тем, кто любит истории о спорте, взрослении и непростых отношения. Действие разворачивается в вымышленном техасском городе Диллон, где школьный футбол давно стал частью местной культуры. В центре сюжета находится школьная команда и ее тренер Эрик Тейлор. Игрокам приходится справляться с давлением, высокими ожиданиями, семейными проблемами и собственными амбициями.

Сериал получил признание критиков.

"Дейзи Джонс и The Six" (2023)

Эта музыкальная драма переносит зрителей в атмосферу рок-сцены 1970-х годов. Сериал рассказывает о вымышленной группе "Дейзи Джонс и The Six", которая проходит путь от небольших выступлений до мировой популярности. Творческое сотрудничество постепенно превращается в сложные отношения.

Особенность проекта в повествовании: история представлена как документальное расследование прошлого группы, с интервью участников и воспоминаниями о ключевых событиях.

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