В холодное время года волосы становятся особенно уязвимыми. Некоторые привычки в уходе за ними могут усугубить ситуацию и привести к ухудшению их состояния, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала "Ленте.ру" дерматолог и трихолог Мария Халдина, зимой на волосы и кожу головы одновременно воздействуют несколько неблагоприятных факторов: сухой воздух в отапливаемых помещениях, низкие температуры, ветер и постоянное трение о головные уборы. В результате волосы быстрее теряют влагу, становятся ломкими, пористыми и тусклыми.

В холодное время года специалист рекомендовала отказаться от сложного окрашивания, химической завивки, выпрямления волос и частых укладок с использованием большого количества косметических средств. При отсутствии серьезных проблем достаточно базового ухода – правильно подобранного шампуня, кондиционера и питательных масок.

Среди привычек, которые могут навредить волосам, врач выделила:

мытье волос "до скрипа";

злоупотребление грубыми пилингами для кожи головы;

частое использование сухих шампуней вместо обычного мытья;

привычку ложиться спать с укладкой;

редкое расчесывание волос.

По словам трихолога, отказ от регулярного расчесывания, особенно при выпадении волос, может лишь усугубить проблему. Спутанные волосы сильнее трутся друг о друга и легче ломаются, а при распутывании колтунов могут пострадать даже здоровые волосы.

При выраженном зуде, ощущении стянутости кожи головы, шелушении или интенсивном выпадении волос без очевидной причины специалист рекомендовала обратиться к врачу, а не экспериментировать с косметическими средствами.

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