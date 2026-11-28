Сразу для трех знаков зодиака с 29 ноября 2026 года начнется новая, полная возможностей эпоха. Редкий астрологический аспект откроет перед ними многие двери, однако потребует огромной ответственности и мудрости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 28 ноября 2026 года издание YourTango со ссылкой на астролога Руби Миранду, в воскресенье квадратура Луны во Льве и Меркурия в Скорпионе заставит многих почувствовать нерешительность, но одновременно раскроет внутреннюю смелость. Звезды дадут шанс проявить себя и обрести влияние, но выбор – направить эту силу во благо или во вред – останется за каждым.

Рак

Вам предстоит сделать серьезный выбор. На первый взгляд он покажется идеальным, но не поддавайтесь импульсивности и хорошо все обдумайте на холодную голову.

Астрологический транзит выведет вас на позицию лидера, что принесет не только приятное волнение, но и большую ответственность.

В эту новую эпоху вы обладаете гораздо большей властью, чем привыкли думать, поэтому любое ваше решение способно как погасить конфликт, так и разжечь его.

Скорпион

Настало время взять полную ответственность за свои поступки. Когда Луна во Льве образует квадратуру к Меркурию в вашем знаке, вся власть окажется в ваших руках.

В воскресенье вам придется принять масштабное решение, которое затронет не только вас, но и окружающих.

Несмотря на сильное давление и соблазн поступить эгоистично, постарайтесь действовать по совести – сейчас критически важно сначала думать, а потом делать.

Водолей

Вы вступаете в жизненный этап, который подарит гораздо больше возможностей, чем когда-либо прежде. Это происходит потому, что вы наконец созрели для такого уровня влияния.

Однако новой силой нужно распоряжаться с умом и осторожностью, а не тратить ее бездумно.

Этот непростой транзит дает вам ключ как к созиданию, так и к разрушению, но ваша природная тяга к свету поможет сделать правильный выбор.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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