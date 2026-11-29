Эксперты по этикету составили списки неудачных и удачных корпоративных подарков к Новому году, сообщает Zakon.kz.

По информации издания "Говорит Москва", среди нежелательных презентов оказались вещи с обыгрыванием темы пандемии, парфюмерия, косметика, продукты питания и аксессуары для занятий спортом.

Не рекомендуют дарить также ежедневники и елочные шары с корпоративной символикой, копии известных брендов и предметы одежды, в том числе галстуки и бабочки.

В числе удачных подарков эксперты назвали качественные внешние аккумуляторы, оригинальное французское шампанское, изделия из фарфора и столового серебра, а также произведения искусства.

Как заявила президент Национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу Альбина Холгова, допустимо дарить и ювелирные украшения, однако есть риск не угадать со вкусом получателя.

Канцелярские принадлежности с логотипом компании уместны в качестве подарка участникам переговоров. Кроме того, можно выбрать цифровой презент: сертификат на онлайн-обучение, виртуальную экскурсию или игру.

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