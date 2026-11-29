Почему зимой сильно чешутся ноги: объяснение врача
Так называемый зимний зуд часто связан с чрезмерной сухостью кожи. Из-за низких температур на улице и сухого воздуха в отапливаемых помещениях кожа постепенно теряет влагу, а ее естественный защитный барьер ослабевает, пишет "Доктор Питер".
Особенно часто страдают ноги, поскольку в этой области относительно мало сальных желез. При этом внешне кожа может выглядеть совершенно нормально. В более тяжелых случаях появляются воспаления, трещины и участки экземы.
Усугубить ситуацию может ношение тесной одежды, особенно колготок, легинсов и термобелья из синтетических материалов. Они могут препятствовать испарению пота, а постоянные перепады температуры усиливают раздражение.
Чтобы избавиться от зимнего зуда, врач рекомендует:
- наносить увлажняющий крем или масло сразу после душа, пока кожа еще немного влажная;
- отказаться от слишком горячих ванн и душа;
- избегать тесной одежды;
- не обрабатывать колготки лаком для волос, поскольку это может усилить раздражение.
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