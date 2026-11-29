С наступлением холодов многие сталкиваются с сильным зудом кожи ног, который порой приводит к расчесам до крови. Врач общей практики Сюзанна Уайли объяснила, почему возникает эта проблема и как с ней справиться, сообщает Zakon.kz.

Так называемый зимний зуд часто связан с чрезмерной сухостью кожи. Из-за низких температур на улице и сухого воздуха в отапливаемых помещениях кожа постепенно теряет влагу, а ее естественный защитный барьер ослабевает, пишет "Доктор Питер".

Особенно часто страдают ноги, поскольку в этой области относительно мало сальных желез. При этом внешне кожа может выглядеть совершенно нормально. В более тяжелых случаях появляются воспаления, трещины и участки экземы.

Усугубить ситуацию может ношение тесной одежды, особенно колготок, легинсов и термобелья из синтетических материалов. Они могут препятствовать испарению пота, а постоянные перепады температуры усиливают раздражение.

Чтобы избавиться от зимнего зуда, врач рекомендует:

наносить увлажняющий крем или масло сразу после душа, пока кожа еще немного влажная;

отказаться от слишком горячих ванн и душа;

избегать тесной одежды;

не обрабатывать колготки лаком для волос, поскольку это может усилить раздражение.

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