Кардиолог и терапевт Ксения Макеева заявила, что людям старше 40 лет, которые хотят сохранить здоровье сердца, важно соблюдать восемь простых правил, сообщает Zakon.kz.

Правила эксперт перечислила в беседе с "Лентой.ру":

Первое правило – полноценный сон. По словам врача, если спать менее шести часов в сутки, повышается риск артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и различных видов аритмии.

– полноценный сон. По словам врача, если спать менее шести часов в сутки, повышается риск артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и различных видов аритмии. Второе – регулярная физическая активность. Тем, кто раньше не занимался спортом, специалист советует начинать с ежедневных прогулок и не стремиться сразу к высоким нагрузкам.

– регулярная физическая активность. Тем, кто раньше не занимался спортом, специалист советует начинать с ежедневных прогулок и не стремиться сразу к высоким нагрузкам. Третье – сбалансированное питание. Вместо строгих диет, если для них нет медицинских показаний, Макеева рекомендует придерживаться принципа "Гарвардской тарелки". В рацион также стоит включить жирную рыбу, орехи, оливковое масло, овощи и фрукты, богатые калием, например бананы, курагу и авокадо.

Еще три важных правила – отказ от вредных привычек, контроль массы тела и регулярное измерение артериального давления.

Кроме того, кардиолог советует ежегодно проходить диспансеризацию и учиться справляться со стрессом. Эти меры помогают заботиться о сердечно-сосудистой системе и своевременно замечать возможные проблемы со здоровьем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее стоматолог рассказала, когда не стоит чистить зубы.