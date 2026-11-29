Что нужно делать после 40 лет, чтобы сердце оставалось здоровым
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Кардиолог и терапевт Ксения Макеева заявила, что людям старше 40 лет, которые хотят сохранить здоровье сердца, важно соблюдать восемь простых правил, сообщает Zakon.kz.
Правила эксперт перечислила в беседе с "Лентой.ру":
- Первое правило – полноценный сон. По словам врача, если спать менее шести часов в сутки, повышается риск артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и различных видов аритмии.
- Второе – регулярная физическая активность. Тем, кто раньше не занимался спортом, специалист советует начинать с ежедневных прогулок и не стремиться сразу к высоким нагрузкам.
- Третье – сбалансированное питание. Вместо строгих диет, если для них нет медицинских показаний, Макеева рекомендует придерживаться принципа "Гарвардской тарелки". В рацион также стоит включить жирную рыбу, орехи, оливковое масло, овощи и фрукты, богатые калием, например бананы, курагу и авокадо.
Еще три важных правила – отказ от вредных привычек, контроль массы тела и регулярное измерение артериального давления.
Кроме того, кардиолог советует ежегодно проходить диспансеризацию и учиться справляться со стрессом. Эти меры помогают заботиться о сердечно-сосудистой системе и своевременно замечать возможные проблемы со здоровьем.
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