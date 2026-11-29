В преддверии праздничного сезона путешественники обсуждают в соцсетях самые раздражающие нарушения этикета в самолетах и аэропортах. Среди них – громкие разговоры, просмотр видео без наушников, толкотня у багажной ленты и попытки первыми покинуть салон после посадки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News со ссылкой на пользователей, многие пассажиры забывают о том, что самолет – общее пространство, где важно уважать окружающих.

Одно из негласных правил касается шторки иллюминатора. По мнению комментаторов, решать, когда ее открывать или закрывать, должен пассажир у окна. Также путешественникам советуют не вставать в проход сразу после приземления и дождаться, пока очередь на выход дойдет до их ряда.

Особое раздражение вызывают люди, которые смотрят видео, разговаривают по видеосвязи или слушают музыку без наушников. Эксперты поддерживают эту позицию и напоминают, что громкие звуки мешают другим пассажирам.

Специалисты также советуют не приносить на борт сильно пахнущую еду, следить за личной гигиеной и не заниматься уходовыми процедурами прямо в салоне.

Еще одна частая претензия – неправильное использование багажных полок. Эксперт по этикету Жаклин Уитмор рекомендует размещать ручную кладь над своим рядом, а при отсутствии места искать свободное отделение дальше по салону, не занимая пространство других пассажиров.

Недовольство вызывают и так называемые "спринтеры" – пассажиры, которые сразу после посадки вскакивают, достают багаж и пробираются к выходу, обгоняя тех, кто сидит впереди. При этом эксперт напоминает: вставать и покидать кресло следует только после полной остановки самолета. Однако пассажирам с короткими пересадками стоит по возможности уступать дорогу.

Среди других раздражающих привычек путешественники называют хождение босиком по салону, удары ногами по впереди стоящему креслу и скопление людей вплотную к ленте выдачи багажа.

Эксперты призывают сохранять спокойствие даже в загруженный праздничный период и помнить, что полет – лишь небольшая часть путешествия.

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