Не делайте так в самолете: путешественники составили список самых раздражающих привычек
Как пишет Fox News со ссылкой на пользователей, многие пассажиры забывают о том, что самолет – общее пространство, где важно уважать окружающих.
Одно из негласных правил касается шторки иллюминатора. По мнению комментаторов, решать, когда ее открывать или закрывать, должен пассажир у окна. Также путешественникам советуют не вставать в проход сразу после приземления и дождаться, пока очередь на выход дойдет до их ряда.
Особое раздражение вызывают люди, которые смотрят видео, разговаривают по видеосвязи или слушают музыку без наушников. Эксперты поддерживают эту позицию и напоминают, что громкие звуки мешают другим пассажирам.
Специалисты также советуют не приносить на борт сильно пахнущую еду, следить за личной гигиеной и не заниматься уходовыми процедурами прямо в салоне.
Еще одна частая претензия – неправильное использование багажных полок. Эксперт по этикету Жаклин Уитмор рекомендует размещать ручную кладь над своим рядом, а при отсутствии места искать свободное отделение дальше по салону, не занимая пространство других пассажиров.
Недовольство вызывают и так называемые "спринтеры" – пассажиры, которые сразу после посадки вскакивают, достают багаж и пробираются к выходу, обгоняя тех, кто сидит впереди. При этом эксперт напоминает: вставать и покидать кресло следует только после полной остановки самолета. Однако пассажирам с короткими пересадками стоит по возможности уступать дорогу.
Среди других раздражающих привычек путешественники называют хождение босиком по салону, удары ногами по впереди стоящему креслу и скопление людей вплотную к ленте выдачи багажа.
Эксперты призывают сохранять спокойствие даже в загруженный праздничный период и помнить, что полет – лишь небольшая часть путешествия.
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