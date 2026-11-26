В Египте для въезжающих туристов вводят QR-коды вместо наклейки в паспорт, сообщает Zakon.kz.

Новая система уже работает в аэропорту Каира. К 2027 году она должна охватить почти все основные воздушные ворота страны.

Согласно предварительному графику Министерства туризма и древностей Египта, цифровые визы станут доступны в аэропортах Сфинкса и Александрии с 1 марта 2027 года, в Эль-Аламейне и Марса-Матрухе – с 1 мая. Летом изменения коснутся Хургады (с 1 июля) и Марса-Алама (с 1 сентября), а с 1 октября система заработает в Луксоре и Асуане.

Пока не определены сроки внедрения QR-виз в Шарм-эль-Шейхе и Табе.

Для туристов новшество означает, что привычная очередь к визовому окошку сменится цифровым подтверждением на экране смартфона или распечаткой.

Чтобы не стоять в очереди в терминале, получить разрешение на въезд можно будет заранее: через специальный сайт, мобильное приложение или через своего туроператора. Для тех, кто не успел подготовиться, в аэропортах установят терминалы самообслуживания. Сгенерированный QR-код будет действителен в течение 7 дней, пишет "Правда".

Цифровизация сопровождается изменением цены. С 1 января 2027 года стоимость визы планируют поднять с 30 до 33 долларов (около 15 076 тенге). С учетом сервисного сбора в размере 6 долларов итоговая сумма за оформление документа по новой системе составит 39 долларов (порядка 17 818 тенге).

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