Появились кадры из салона самолета, рухнувшего в Актау

В Сети опубликованы первые кадры из салона самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), рухнувшего сегодня, 25 декабря 2024 года, в Актау. На видео уже выпали кислородные маски, слышны крики людей, сообщает Zakon.kz.

Это небольшое видео, как отмечено в Telegram-канале "112", один из пассажиров скинул своей жене, как только понял, что с самолетом что-то не так.

Материал по теме "Упал рядом с нами": сотрудники одной из компаний в Актау первыми прибыли на место крушения

Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау.

Материал по теме Авиакатастрофа в Актау: Бектенов доложил Токаеву о текущей ситуации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за авиакатастрофы прервал визит в Россию и взял ситуацию под личный контроль.

Ранее 48-летний пассажир упавшего в Актау самолета поделился некоторыми подробностями произошедшего. Его рассказ можно прочитать по этой ссылке.