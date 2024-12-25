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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

Появились кадры из салона самолета, рухнувшего в Актау

Появились кадры с салона самолета, рухнувшего в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 17:43 Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
В Сети опубликованы первые кадры из салона самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), рухнувшего сегодня, 25 декабря 2024 года, в Актау. На видео уже выпали кислородные маски, слышны крики людей, сообщает Zakon.kz.

Это небольшое видео, как отмечено в Telegram-канале "112", один из пассажиров скинул своей жене, как только понял, что с самолетом что-то не так.

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Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за авиакатастрофы прервал визит в Россию и взял ситуацию под личный контроль.

Ранее 48-летний пассажир упавшего в Актау самолета поделился некоторыми подробностями произошедшего. Его рассказ можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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