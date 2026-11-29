Ученые провели исследование и пришли к выводу, что пятиминутные прогулки несколько раз в день могут эффективнее поддерживать нормальный уровень сахара в крови, чем одна непрерывная 45-минутная ходьба, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, в эксперименте участвовали 30 малоподвижных взрослых с избыточным весом или ожирением. Все они проводили сидя более шести часов в день. На протяжении шести недель участники ходили быстрым шагом по 45 минут пять раз в неделю. Одна группа выполняла всю нагрузку за один раз, а другая распределяла прогулки на короткие пятиминутные перерывы в течение дня.

По данным устройств непрерывного мониторинга глюкозы, у участников второй группы время пребывания в целевом диапазоне сахара выросло с 82% до 94%. В группе, которая гуляла по 45 минут подряд, этот показатель, напротив, снизился с 89% до 80%.

Кроме того, у тех, кто чаще прерывал сидение короткими прогулками, уровень глюкозы был более стабильным. Анализы также показали, что их организм стал эффективнее выводить сахар из крови. При этом заметных изменений чувствительности к инсулину исследователи не обнаружили.

Ученые пока не могут точно объяснить, почему короткие периоды активности оказались эффективнее. Одна из возможных причин – регулярная работа мышц в течение дня помогает тканям активнее поглощать и использовать глюкозу.

Авторы исследования подчеркивают, что результаты пока предварительные: в эксперименте участвовали всего 30 человек, а наблюдение продолжалось шесть недель. Исследователи также не контролировали питание участников и не включили в работу группу, которая совсем не занималась ходьбой.

Для подтверждения выводов необходимы более масштабные и длительные исследования. Тем не менее ученые считают, что людям с повышенным риском диабета второго типа может быть полезно регулярно вставать из-за рабочего стола и несколько минут ходить.

Ранее врач рассказал, что нужно делать после 40 лет, чтобы сердце оставалось здоровым.