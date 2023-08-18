"Астана" повержена: болгарский "Лудогорец" обыграл нашу команду 5:1

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы "Астана" крупно проиграла команде "Лудогорец", сообщает Zakon.kz

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Игра проходила в Разграде (Болгария) и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

После первого тайма счёт был равный — 1:1, однако во второй половине "Лудогорец" сумел забить четыре безответных мяча.

Ранее первую игру выиграл казахстанский клуб - 2:1.

"Лудогорец" по сумме двух игр пробился в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с амстердамским "Аяксом".

"Астана" в свою очередь отправилась в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с албанским "Партизани". Матчи этих стадий пройдут 24 и 31 августа.

Ранее казахстанский "Актобе" в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций проиграл румынскому "Сепси", со счетом 0:1