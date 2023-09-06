"Бешикташ" объявил состав на групповой этап Лиги Конференций УЕФА
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"Бешикташ" сыграет в группе D, где его соперниками будут бельгийский "Брюгге", норвежский "Будё-Глимт" и швейцарский "Лугано". Первый матч в группе турецкий клуб проведет 21 сентября на выезде против "Брюгге".
UEFA Konferans Ligi grup aşaması kadromuz. 📋#UECL— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 5, 2023
🔗 https://t.co/aCjVAH36w2 pic.twitter.com/D8NCH0xFek
Ранее сообщалось, что Зайнутдинов провел три матча за "Бешикташ". В квалификации Лиги конференций стамбульский клуб дважды обыграл киевское "Динамо" (3:2 и 1:0). В первой встрече, ставшей дебютной для казахстанца он отметился победным голом.