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"Бешикташ" объявил состав на групповой этап Лиги Конференций УЕФА

"Бешикташ" объявил состав на групповой этап Лиги Конференций УЕФА Фото: Instagram.com/bateka_11/
Стамбульский клуб "Бешикташ" озвучил заявку на участие в групповой стадии Лиги конференций и внес туда 25 футболистов в числе которых казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, сообщает Zakon.kz

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"Бешикташ" сыграет в группе D, где его соперниками будут бельгийский "Брюгге", норвежский "Будё-Глимт" и швейцарский "Лугано". Первый матч в группе турецкий клуб проведет 21 сентября на выезде против "Брюгге".

Ранее сообщалось, что Зайнутдинов провел три матча за "Бешикташ". В квалификации Лиги конференций стамбульский клуб дважды обыграл киевское "Динамо" (3:2 и 1:0). В первой встрече, ставшей дебютной для казахстанца он отметился победным голом.

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