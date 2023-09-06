"Бешикташ" объявил состав на групповой этап Лиги Конференций УЕФА

Стамбульский клуб "Бешикташ" озвучил заявку на участие в групповой стадии Лиги конференций и внес туда 25 футболистов в числе которых казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, сообщает Zakon.kz

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

"Бешикташ" сыграет в группе D, где его соперниками будут бельгийский "Брюгге", норвежский "Будё-Глимт" и швейцарский "Лугано". Первый матч в группе турецкий клуб проведет 21 сентября на выезде против "Брюгге".

Ранее сообщалось, что Зайнутдинов провел три матча за "Бешикташ". В квалификации Лиги конференций стамбульский клуб дважды обыграл киевское "Динамо" (3:2 и 1:0). В первой встрече, ставшей дебютной для казахстанца он отметился победным голом.

