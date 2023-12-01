Зайнутдинов не спас "Бешикташ" от разгрома в Лиге конференций

Казахстанский полузащитник турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов вернулся на поле после травмы, но не смог спасти свою команду от поражения в матче с бельгийским "Брюгге" в рамках Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

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Команда Бахтиера Зайнутдинов в домашнем матче пропустила пять безответных мячей от "Брюгге" и потеряла все шансы на выход в плей-офф Лиги конференций из подгруппы D. Казахстанец провел на поле все 90 минут. Бельгийцы продолжают борьбу за почетный трофей третьего по престижности клубного евротурнира.





Фото: Instagram/europacnfleague

Помимо "Брюгге", в весенней стадии плей-офф Лиги конференций гарантировали себе место еще 10 коллективов: "Гент", "Маккаби", "Виктория", "Астон Вилла", "Буде-Глимт", "Лилль", "Слован", "Айнтрахт", ПАОК и "Фиорентина".





Казахстанская "Астана", четвертый раз подряд проиграв в этом сезоне загребскому "Динамо", усложнила себе задачу по выходу из группы. Накануне столичная команда уступила гостям из Хорватии со счетом 0:2.

Заключительный шестой тур группового этапа Лиги конференций пройдет 15 декабря. "Астана" на выезде сыграет с чешской "Викторией Пльзень", а "Динамо" примет у себя дома "Балканы".

Ранее Бахтиер Зайнутдинов перенес операцию после полученной на матче в составе "Бешикташа" травмы.

