Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Зайнутдинов не спас "Бешикташ" от разгрома в Лиге конференций

Зайнутдинов не спас "Бешикташ" от поражения в матче с "Брюгге" Фото: Instagram/besiktas
Казахстанский полузащитник турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов вернулся на поле после травмы, но не смог спасти свою команду от поражения в матче с бельгийским "Брюгге" в рамках Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Команда Бахтиера Зайнутдинов в домашнем матче пропустила пять безответных мячей от "Брюгге" и потеряла все шансы на выход в плей-офф Лиги конференций из подгруппы D. Казахстанец провел на поле все 90 минут. Бельгийцы продолжают борьбу за почетный трофей третьего по престижности клубного евротурнира.

Футбол Итог 5 тура ЛК

Фото: Instagram/europacnfleague

Помимо "Брюгге", в весенней стадии плей-офф Лиги конференций гарантировали себе место еще 10 коллективов: "Гент", "Маккаби", "Виктория", "Астон Вилла", "Буде-Глимт", "Лилль", "Слован", "Айнтрахт", ПАОК и "Фиорентина".


Казахстанская "Астана", четвертый раз подряд проиграв в этом сезоне загребскому "Динамо", усложнила себе задачу по выходу из группы. Накануне столичная команда уступила гостям из Хорватии со счетом 0:2. 

Заключительный шестой тур группового этапа Лиги конференций пройдет 15 декабря. "Астана" на выезде сыграет с чешской "Викторией Пльзень", а "Динамо" примет у себя дома "Балканы".

Ранее Бахтиер Зайнутдинов перенес операцию после полученной на матче в составе "Бешикташа" травмы.

Читайте также

3.3 тысячи призов Olimpbet раздал меньше чем за час
3,3 тысячи призов раздал Olimpbet меньше чем за час
Футбол Лучший игрок
Роналду назван лучшим футболистом за всю историю "Реала"
Сборная Казахстана сдала позиции в рейтинге FIFA
Сборная Казахстана по футболу сдала позиции в рейтинге FIFA
Куандык Шынасилов
Бахтиер Зайнутдинов
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды
Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в школах и колледжах утвердили в Казахстане
Дистанционка в школах и колледжах: утверждены правила организации учебного процесса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: