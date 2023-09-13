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Наставник казахстанских шахматисток рассказал о главной цели на 2023 год

Главную цель казахстанских шахматисток на 2023 год назвал их тренер Фото: Instagram/committee_sport
13 сентября в Астану вернулась женская сборная Казахстана по шахматам, завоевавшая "серебро" на командном чемпионате мира в Польше. На торжественной встрече главный тренер нашей команды Павел Коцур рассказал о ближайших планах шахматисток, сообщает Zakon.kz.

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Шахматный специалист подвел итоги ЧМ-2023 в Быдгоще и отметил прогресс своей молодой команды, игравшей на одном уровне с более возрастными соперницами.

"Нашим приоритетом стало формирование национальной сборной из молодежи. Они, как правило, играют в быстрые шахматы. Напомню, что по правилам на каждый ход дается по 10 секунд. Это особенно помогло в игре со сборной Франции. Практически все игроки в нашей команде – юниоры, есть чемпионка мира среди молодежи. Однако ни одна из них не выделялась на взрослом командном чемпионате. Поэтому многие специалисты сказали, что сюрпризом минувшего турнира в Польше стали наши шахматистки, особо отличилась 16-летняя Алуа Нурманова". Павел Коцур, главный тренер женской сборной Казахстана по шахматам

Павел Коцур рассказал о главной задаче нынешнего сезона для наших шахматисток.

Шахматы Комент Тренера

Фото: Instagram/committee_sport

"Впереди серьезные старты, на Азиаде команду пополнят опытные Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова. Основные соперники, Китай и Индия, также находятся в состоянии полной готовности. Бибисара Асаубаева сразу из Польши уехала в Германию на очередные соревнования. Она отправится на ХІХ летние Азиатские игры в китайском городе Ханчжоу на следующей неделе". Павел Коцур

Женская сборная Казахстана по шахматам завоевала историческое "серебро" на ІХ командном чемпионате мира в Быдгоще (Польша). Наши шахматистки впервые достигли такого успеха за все время проведения подобных состязаний. Казахстанки выиграли большинство матчей в своей подгруппе, став лидерами предварительного этапа, затем в плей-офф КЧМ-2023 обыграли команды Франции и Германии, а в решающем поединке уступили шахматисткам Грузии.

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