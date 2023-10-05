Бахтиер Зайнутдинов снялся в ролике популярного турецкого фуд-блогера
Фото: скриншот видео
Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, с недавнего времени играющий за турецкий клуб "Бешикташ", снялся в ролике популярного турецкого кулинарного блогера Бурак Оздемира, сообщает Zakon.kz.
Видео с участием казахстанца за 8 часов набрало уже 2 млн просмотров и более 305 тыс. лайков.
Бурак Оздемир является одним из самых популярных шеф-поваров мира с многомиллионной армией поклонников. В одном только Instagram у него насчитывается 54 млн подписчиков.
18 августа лидер футбольной сборной Казахстана и экс-игрок московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов подписал контракт с одним из лидеров турецкого футбола – "Бешикташом".
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