Один из лучших снайперов турецкого футбола возглавил "Бешикташ"

Бурак Йылмаз стал исполняющим обязанности главного тренера турецкого футбольного клуба "Бешикташ", за который играет казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов. Йылмаз – второй по результативности бомбардир в истории сборной Турции, сообщает Zakon.kz.

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38-летний экс-форвард турецкой сборной Бурак Йылмаз стал исполняющим обязанности главного тренера команды из Стамбула после отставки известного специалиста Шенола Гюнеша. Молодой наставник "Бешикташа" только четыре месяца назад завершил карьеру игрока. Бывший результативный нападающий начал заниматься тренерской деятельностью и входил в штаб наставников "черных орлов".

Фото: Instagram/by17

Бурак Йылмаз после ухода Гюнеша тренировал "Бешикташ" перед одним матчем чемпионата Турции и сумел добиться успеха: команда обыграла на своей арене "Истанбулспор" со счетом 2:0. В этом поединке одним из лучших игроков на поле стал футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Йылмаз находится на второй строчке списка лучших снайперов турецкой сборной за всю ее историю. В его активе за 77 встреч в составе национальной команды – 31 гол. Он уступает только Хакану Шукюру, который забил 51 мяч в 112 матчах.

Серьезный экзамен ждет молодого наставника "Бешикташа" уже 21 октября, когда "черные орлы" встретятся на выезде с лидером турецкого футбола, одним из титулованных клубов Европы – "Галатасараем". Сейчас "черные орлы" в турецкой Суперлиге после восьми сыгранных матчей располагаются на четвертом месте с 16 очками.