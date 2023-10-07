В НОК РК высказались о непрофессионализме боксерских судей на Азиаде

Субъективизм судей, разговоры про столкновение стилей бокса, личные симпатии и тому подобное при выставлении оценок не могут и не должны влиять на конечный счет поединка. Такое заявление сделали в Национальном олимпийском комитете Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В НОК РК напомнили, что критерии оценки боев четко прописаны в Правилах бокса PBU.

"Там нет отдельных моментов про стили бокса или какие-либо другие неконкретные критерии, и если судьи оценивали бой Шымбергенова по таким принципам, а не по установленным правилам судейства, то это говорит о непрофессионализме судейского корпуса или, возможно, о еще более серьезных причинах. Для этого и предусматривается процедура обжалования результатов боев. И если действительно нарушены правила, апелляционное жюри должно принимать соответствующее решение. Более того, назначение трех судей (большинства) из одного "континентального блока" можно было бы легко избежать, чтобы не создавать сомнительную ситуацию", – сказали в НОК насчет ситуации с нечестным судейством на Азиатских играх в Ханчжоу.

Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков рассказал, какие недочеты он видит в организации.



"Нет конкретной процедуры посева при жеребьевке, что приводит к столкновению сильнейших боксеров еще в предварительных боях, отсутствие четких правил гендерной идентификации участниц в женском боксе, возможность назначения большинства судей из одного "блока" на конкретный бой и другие противоречия. Все эти факты вызывают объективные сомнения у экспертного сообщества боксеров", – отметил Андрей Крюков.

Крюков уверен, что в Ханчжоу имели место случаи возможного нарушения прав казахстанских боксеров.

В настоящее время НОК РК совместно с Министерством туризма и спорта, а также Казахстанской федерацией бокса борются за права наших спортсменов.

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Сложившуюся ситуацию в отношении наших атлетов по боксу отечественные функционеры прежде всего связывают с возникшей правовой коллизией в правилах допуска к соревнованиям, отсутствием положений закрепляющих право и возможность внесения протеста и обжалования результатов боев.

"Что касается кейса финального поединка Карины Ибрагимовой. За сутки до начала боя, по нашему требованию, экстренно была созвана медицинская комиссия Олимпийского совета Азии, ответственная за принятие решений по вопросам медицинского характера. Комиссия, в свою очередь, оперативно организовала проведение необходимых мероприятий для получения четких доказательств по нашему запросу. Получение результатов подобных процедур занимает время, необходимое для обработки данных медицинскими организациями. По готовности результатов работы комиссии будет принято решение, на основании которого наша сторона будет решать вопрос о дальнейшем обращении в Международный спортивный трибунал. Таковы существующие процедуры", – сообщили в Олимпийском комитете.

Напомним, 3 октября 2023 года в полуфинале АИ по боксу в противостоянии казахстанца Асланбека Шымбергенова и Сэвона Окадзавы из Японии по решению судей победа была присуждена японскому боксеру. Это вызвало неоднозначную реакцию со стороны экспертного сообщества и болельщиков. А 5 октября 2023 года Карина Ибрагимова в финале выступала против боксера из Китайского Тайпея Лин Ю Тинг, по гендерной принадлежности которой уже были несколько прецедентов в 2022 и 2023 годах.

