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Зайнутдинов помог "Бешикташу" одержать пятую победу в футбольном чемпионате Турции

Бахтиер Зайнутдинов помог "Бешикташу" одержать новую победу в турецком чемпионате Фото: Instagram/bateka_11
Полузащитник сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов во второй раз вышел на поле в стартовом составе своего клуба и помог обыграть "Истанбулспор" в рамках матчей восьмого тура местного чемпионата. "Бешикташ" выиграл со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Лидер сборной Казахстана был одним из лучших игроков матча. Он отыграл все 90 минут, проявив себя на каждом участке поля.

Два мяча в ворота "Истанбулспора" забили игроки Венсан Абубакар и Рашид Геззаль (пенальти). Эта победа стала для "Бешикташа" пятой в турецком первенстве, "черные орлы" набрали 16 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Суперлиги.


Стамбульский коллектив одержал первую победу после смены главного тренера. Место Шенола Гюнеша, который покинул свой пост после неожиданного домашнего поражения от швейцарского "Лугано" (2:3) в Лиге конференций, занял Бурак Йылмаз.

Бахтиер Зайнутдинов собирается вернуться в Казахстан для подготовки к важным отборочным матчам Евро-2024. 

14 и 17 октября сборная Казахстана по футболу проведет на выезде два ключевых поединка, по итогам которых будет ясно, смогут ли подопечные Магомеда Адиева попасть на будущий чемпионат Европы 2024 года в Германии. В рамках квалификационных игр подгруппы H наши футболисты сначала встретятся со сборной Данией, а затем с Финляндией. Оба соперника сейчас лидируют в подгруппе.

До этого Бахтиер Зайнутдинов успел сняться в ролике популярного турецкого фуд-блогера.

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