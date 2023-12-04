Тренер "Барыса" Мамбеталиев резко повысил рейтинг в чемпионате КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера столичного клуба "Барыс" Галым Мамбеталиев заметно улучшил свои показатели в рейтинге лучших наставников Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский специалист заслужил похвалу от редакции издания "Чемпионат", которая составила рейтинг тренеров Континентальной хоккейной лиги. Галым Мамбеталиев поднялся в рейтинге благодаря двум последним победам "Барыса" в первенстве КХЛ. С прежнего 23-го места тренер "взлетел" сразу на шесть позиций, на 17-ю строчку списка.

Подопечные Галыма Мамбеталиева порадовали болельщиков "Барыса" двумя запоминающимися победами. Вначале 30 ноября дома они обыграли лидера КХЛ – "Металлург" (5:2), затем 3 декабря на выезде оказались сильнее "Северстали" (3:2).

При составлении рейтинга тренеров учитывали кредит доверия наставника в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, а также качество игры и общественное мнение.

Лидером списка лучших тренеров КХЛ стал рулевой питерского СКА – Роман Ротенберг, который с пятого места поднялся на первое. В тройке призеров также находятся Михаил Кравец ("Авангард") и Игорь Никитин ("Локомотив").

Благодаря победе над "Северсталью" "Барыс" поднялся с последней строчки КХЛ.