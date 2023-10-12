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Красивый буллит Батырлана Муратова в победном матче за "Барыс" оценили в КХЛ

Шайбу Батырлана Муратова оценили в КХЛ Фото: Instagram/barys_official
Эксперты Континентальной хоккейной лиги положительно оценили победу казахстанской команды "Барыс" над одним из лидеров Западной конференции – "Динамо". В КХЛ отметили победную шайбу в исполнении Батырлана Муратова, сообщает Zakon.kz.

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Накануне астанинская команда одержала весьма нужную ей победу на домашней арене, обыграв москвичей в решающих буллитах. Точку в поединке с "динамовцами" поставил Батырлан Муратов, красиво исполнив буллит – 3:2.

Также в КХЛ не оставили без внимания шайбу одного из лучших форвардов астанчан и всей Лиги – Райли Барбера, который забил седьмой гол в этом сезоне.

В число трех звезд матча "Барыс" – "Динамо" вошли два хоккеиста астанинской команды, вратарь Эдвард Паскуале (отразил 30 бросков из 32) и защитник Адиль Бекетаев, который отыграл более 20 минут и при этом забил шайбу. У гостей отметили Никиту Гусева, ассистента обоих голов москвичей.

Следующий матч "Барыс" проведет также дома против лидера КХЛ и Западной конференции – "Локомотива" из Ярославля. Начало поединка – 13 октября в 19:30.

Ранее "Барыс" показал эмоциональное видео из раздевалки после победы над "Динамо".

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