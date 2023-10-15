Жанибек Алимханулы поблагодарил Токаева за поздравление с победой в бою

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы опубликовал пост после победы над немцем Винченцо Гуальтьери, где поблагодарил президента и всех казахстанских болельщиков, сообщает Zakon.kz.

Пост с благодарностью Алимханулы опубликовал на своей странице в Instagram.

"Благодарю президента страны Касым-Жомарта Кемелевича, который поздравил меня с победой и выразил поддержку. Для меня большая честь принять поздравление от президента страны. Также благодарю брата Кенеса Ракишева, который поддержал мой бой. Конечно, большое спасибо всем казахстанцам. Почувствовал вашу поддержку! С победой!" – написал непобедимый казахстанский боксер.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского профессионального боксера Жанибека Алимханулы с яркой победой после того, как казахстанец нокаутировал своего оппонента из Германии Винченцо Гуальтьери в шестом раунде боксерского поединка, прошедшего 15 октября в Розенберге (США, штат Техас).

