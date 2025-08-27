"Женюсь, худею, бреюсь налысо": что пообещали фанаты после победы "Кайрата"

Популярный алматинский блогер Артур Аскарулы, более известный в Instagram под ником archibaaalt, уже давно активно занимается развитием футбола в стране. Во вторник, 26 августа 2025 года, он был свидетелем исторической победы казахстанского футбола, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, даже не фанаты игры уже знают, что алматинский "Кайрат" совершил чудо, обыграв легендарный шотландский "Селтик", и теперь впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Интересным моментом является тот факт, что за день до матча Аскарулы опубликовал пост, в котором заявил:

"Если "Кайрат" выйдет в основной этап Лиги чемпионов, то я похудею на 10 кг".

Обещание актера нашло большой отклик среди его аудитории. Болельщики приняли вызов и заявили, что в случае победы, к примеру, сделают предложение возлюбленной.

Так уж и быть – женюсь!

Сделаю предложение.

Задумаюсь о третьем ребенке.

То мы приедем на все домашние матчи болеть за вас из Кыргызстана.

Налысо постригусь.

Всему персоналу команды подарю месячный бесплатный абонемент на автомойку.

Я с тобой! – пишут воодушевленные поклонники.

Сам же Артур Аскарулы активно делился фрагментами игры со стадиона.

О том, как вели себя болельщики исторического матча "Кайрат" – "Селтик", можно прочитать по этой ссылке.