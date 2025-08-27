#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Культура и шоу-бизнес

"Женюсь, худею, бреюсь налысо": что пообещали фанаты после победы "Кайрата"

Артур Аскарулы, обещание, победа Кайрата, футбол, фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 11:41 Фото: Instagram/stories/archibaaalt
Популярный алматинский блогер Артур Аскарулы, более известный в Instagram под ником archibaaalt, уже давно активно занимается развитием футбола в стране. Во вторник, 26 августа 2025 года, он был свидетелем исторической победы казахстанского футбола, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, даже не фанаты игры уже знают, что алматинский "Кайрат" совершил чудо, обыграв легендарный шотландский "Селтик", и теперь впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 11:41
"Кайрат" сотворил историю и прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА

Интересным моментом является тот факт, что за день до матча Аскарулы опубликовал пост, в котором заявил:

"Если "Кайрат" выйдет в основной этап Лиги чемпионов, то я похудею на 10 кг".

Обещание актера нашло большой отклик среди его аудитории. Болельщики приняли вызов и заявили, что в случае победы, к примеру, сделают предложение возлюбленной.

  • Так уж и быть – женюсь!
  • Сделаю предложение.
  • Задумаюсь о третьем ребенке.
  • То мы приедем на все домашние матчи болеть за вас из Кыргызстана.
  • Налысо постригусь.
  • Всему персоналу команды подарю месячный бесплатный абонемент на автомойку.
  • Я с тобой! – пишут воодушевленные поклонники.

Сам же Артур Аскарулы активно делился фрагментами игры со стадиона.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 11:41
"Кайрат" заработает минимум 12 млрд тенге на общем этапе Лиги чемпионов

О том, как вели себя болельщики исторического матча "Кайрат" – "Селтик", можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Брюса Уиллиса отселили в отдельный дом: что известно о его состоянии
Культура и шоу-бизнес
11:04, Сегодня
Брюса Уиллиса отселили в отдельный дом: что известно о его состоянии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: