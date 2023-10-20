Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лучший бомбардир "Барыса" вошел в список игроков Матча звезд КХЛ

Хоккей Матч звезд Фото: hcbarys.kz
На сайте Континентальной хоккейной лиги прошло голосование представителей СМИ по выбору игроков на Матч звезд КХЛ-2023, по итогам которого лидер "Барыса" Райли Барбер оказался в списке лучших, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Журналисты включили дебютанта Барбера в команду Матча всех звезд КХЛ от дивизиона Чернышева, куда помимо Райли вошли еще один новичок Даниил Гутик ("Адмирал") и Николай Прохоркин ("Сибирь"), у которого это уже второй такой Матч Звезд. Американский легионер "Барыса" ныне входит в список пяти лучших бомбардиров Лиги, занимая в нем 4-е место, с активом 21 очко (8 шайб + 13 передач).

Столичный клуб официально заключил контракт с 29-летним Райли Барбером в начале августа нынешнего года. Он перебрался к нам из АХЛ, где установил личный рекорд результативности и провел почти всю профессиональную карьеру. Выступая за "Техас", фарм-клуб "Даллас Старс", форвард набрал 64 очка в 59 матчах чемпионата и плюс пять баллов в плей-офф. 

В 2022 году впервые принял участие на взрослом чемпионате мира. Барбер регулярно входил в основной состав молодежной и юниорской сборной США.

Матч всех звезд КХЛ состоится 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге.

Читайте также

"Барыс" ждет "кошачье" дерби, а "Ак Барс" примет неудобного соперника
"Барыс" ждет "кошачье" дерби, а "Ак Барс" примет неудобного соперника
Травма Неймара может принести "Аль-Хилялю" 7,5 млн евро
Травма Неймара может принести "Аль-Хилялю" 7,5 млн евро
Министр спорта раскритиковал плохую подготовку казахстанских спортсменов к Азиаде
Министр спорта раскритиковал слабую подготовку казахстанских атлетов к Азиаде
Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
распространено штормовое предупреждение на некоторой части Казахстана
Резкая смена погоды и неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Гороскоп на пятницу
Гороскоп на пятницу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления