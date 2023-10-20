Лучший бомбардир "Барыса" вошел в список игроков Матча звезд КХЛ

На сайте Континентальной хоккейной лиги прошло голосование представителей СМИ по выбору игроков на Матч звезд КХЛ-2023, по итогам которого лидер "Барыса" Райли Барбер оказался в списке лучших, сообщает Zakon.kz.

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Журналисты включили дебютанта Барбера в команду Матча всех звезд КХЛ от дивизиона Чернышева, куда помимо Райли вошли еще один новичок Даниил Гутик ("Адмирал") и Николай Прохоркин ("Сибирь"), у которого это уже второй такой Матч Звезд. Американский легионер "Барыса" ныне входит в список пяти лучших бомбардиров Лиги, занимая в нем 4-е место, с активом 21 очко (8 шайб + 13 передач).

Столичный клуб официально заключил контракт с 29-летним Райли Барбером в начале августа нынешнего года. Он перебрался к нам из АХЛ, где установил личный рекорд результативности и провел почти всю профессиональную карьеру. Выступая за "Техас", фарм-клуб "Даллас Старс", форвард набрал 64 очка в 59 матчах чемпионата и плюс пять баллов в плей-офф.

В 2022 году впервые принял участие на взрослом чемпионате мира. Барбер регулярно входил в основной состав молодежной и юниорской сборной США.

Матч всех звезд КХЛ состоится 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге.

