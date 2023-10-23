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Защитник "Барыса" вошел в список лучших игроков КХЛ в трех номинациях

Хоккеист казахстанского "Барыса" вошел в список лучших защитников КХЛ Фото: hcbarys.kz
Чешский хоккеист Давид Скленичка, играющий за казахстанский "Барыс", стал одним из самых ярких игроков последних двух выездных матчей столичного коллектива. Это позволило ему укрепить позиции с списке лучших защитников КХЛ сразу в трех номинациях, сообщает Zakon.kz.

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Недавний матч с "Сочи" стал для Давида Скленички 150-м в Континентальной хоккейной лиге. 19 игр защитник провел за "Барыс", сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Сейчас Скленичка (2+14) делит лидерство с Никитой Нестеровым из ЦСКА (5+11), претендуя на звание самого результативного игрока обороны в текущем регулярном чемпионате.

В номинации "ассистенты-защитники" Давид Скленичка не имеет себе равных в Лиге. В категории "распасовщиков" чешский игрок стоит на пятой строчке с 14-ю передачами. 

Ранее Скленичку признали одним из игроков, обеспечивших "Барысу" гостевую победу над китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" – 3:2. 


"Нам противостоял опытный соперник, мастеровые ребята. Обсудили и посмотрели сильные стороны соперника. У них хорошее большинство, сильные вторые и третьи периоды. Предупреждали об этом ребят. На льду у нас была команда, ребята сражались друг за друга и помогали вратарю. Думаю, что ребята заслужили победу. Канадские игроки всегда славились игрой на точке. Разбирали игру "Куньлуня", поэтому даже когда проигрывали вбрасывания, перестраивались и ловили шайбу на себя. Со вбрасываний нам не забили ни одного гола", – отметил Галым Мамбеталиев, и.о. главного тренера ХК "Барыс".

После второй выездной победы подряд "Барыс" с 20 очками все еще остается на 11-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ. От зоны плей-офф "астанчан" отделяют всего два балла.

Следующий поединок казахстанский клуб проведет также в гостях: 24 октября его соперником станет "Автомобилист" из Екатеринбурга. Начало игры в 20:00 по времени Астаны.

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