"Барыс" одержал вторую победу подряд на выездном матче КХЛ

Астанинский "Барыс" 22 октября встретился в выездном матче Континентальной хоккейной лиги в Мытищах сыграл с китайским "Куньлунь Ред Стар", сообщает Zakon.kz.

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Перед стартом поединка казахстанский клуб располагался на 11-й строчке Восточной конференции, а китайский занимал десятую Западной, пишет Sports.kz.

Мамбеталиев выставил следующий состав: Паскуале (Шутов)–Скленичка-Ножье, Барбер-ЛаБейт-Оберг; Нургалиев–Бекетаев, Муратов–Шестаков–Савицкий; Полохов–Шалапов, Мусоров–Червени–Логвин; Никитин–Гайтамиров, Рахманов–Борисевич–Кайыржан.

Первый период остался за гостями благодаря шайбе Давида Скленички. На старте второго счет выровнялся, однако почти сразу Михаил Рахманов снова вывел астанчан вперед. В заключительной двадцатиминутке "Куньлунь Ред Стар" сумел забросить вторую, переведя действо в овертайм и серию буллитов, где сильнее оказался "Барыс", победивший во втором подряд выездном матче.

Накануне "Барыс" выиграл первый матч после серии поражений. Теперь казахстанский клуб 24 октября в гостях встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".