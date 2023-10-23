О чем говорили в раздевалке астанинской команды после победы над "Куньлунь Ред Стар"

Появилось видео из раздевалки хоккейной команды после победы в матче КХЛ над "Куньлунь Ред Стар" — 3:2 Б, сообщает Zakon.kz

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Наши хоккеисты в раздевалке сдержанно радовались своей второй победе над "Куньлунь Ред Стар".

Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев поздравил команду и отметил, что важно, что все поняли выигрывает команда, а не отдельный хоккеист. Только сплоченная команда может выполнять большие задачи.

"Сегодня молодцы, ребята помогали нападающим защитникам, вратарю помогали, ловили шайбу. Молодчики, парни, продолжаем также", - отметил Мамбеталиев.

Отметим, что звёздами матча стали защитник астанинской команды Давид Скленичка открыл счёт и был надёжен в обороне, за что был признан первой звездой встречи. Нападающий Михаил Рахманов забросил шайбу в меньшинстве, благодаря чему стал второй звездой.



Ранее сообщалось, что "Барыс" одержал вторую победу подряд на выездном матче КХЛ.

Мамбеталиев выставил следующий состав: Паскуале (Шутов)–Скленичка-Ножье, Барбер-ЛаБейт-Оберг; Нургалиев–Бекетаев, Муратов–Шестаков–Савицкий; Полохов–Шалапов, Мусоров–Червени–Логвин; Никитин–Гайтамиров, Рахманов–Борисевич–Кайыржан.

Первый период остался за гостями благодаря шайбе Давида Скленички. На старте второго счет выровнялся, однако почти сразу Михаил Рахманов снова вывел астанчан вперед. В заключительной двадцатиминутке "Куньлунь Ред Стар" сумел забросить вторую, переведя действо в овертайм и серию буллитов, где сильнее оказался "Барыс", победивший во втором подряд выездном матче.

Ранее "Барыс" выиграл первый матч после серии поражений.

Теперь казахстанский клуб 24 октября в гостях встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".