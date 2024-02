"МанСити" оформил рекорд Лиги чемпионов для английских команд

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Данная успешная серия началась еще в прошлом сезоне, когда "МанСити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Накануне в первом матче 1/8 финала престижного турнира подопечные Хосепа Гвардиолы в гостях переиграли датский "Копенгаген" со счетом 3:1.

Man City have now won their last nine Champions League games, the longest run by any English side in the competition’s history.



Pep wants another treble. 🏆🏆🏆#UCL pic.twitter.com/YxVKXA4xGt