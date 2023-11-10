Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Назван лучший футбольный финал в истории Лиги чемпионов УЕФА

Назван лучший финальный матч Лиги чемпионов Фото: Instagram/championsleague
Авторитетный футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших финалов самого престижного клубного турнира Европы. На первом месте – решающий поединок 2005 года, в котором сошлись британский "Ливерпуль" и итальянский "Милан", сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

В финале Лиги чемпионов-2005 "красные", проигрывая 0:3 после первого тайма, в итоге сравняли счет, а впоследствии сумели победить по пенальти. Финальный матч 2005 года между "Ливерпулем" и "Миланом" возглавил список, в который вошли еще 24 встречи Лиги чемпионов.   


Эксперты британского журнала еще дважды включили "Милан" в первую пятерку рейтинга лучших финалов. Топ-10 выглядит следующим образом:   

1. "Милан" – "Ливерпуль" (3:3, 2:3 по пенальти), 2005.

2. "Барселона" – "ПСЖ" (6:1), 2017.

3. "Манчестер Юнайтед" – "Бавария" (2:1), 1999.

4. "Милан" – "Барселона" (4:0), 1994.

5. "Депортиво" – "Милан" (4:0), 2003.


6. "Монако" – "Реал Мадрид" (3:1), 2004.

7. "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" (2:3), 1999.

8. "Аякс" – "Тоттенхэм" (2:3), 2019.

9. "Боруссия" Дортмунд – "Малага" (3:2), 2013.

10. "Вердер" – "Андерлехт" (5:3), 1994.

Об итогах заключительных встреч четвертого тура Лиги чемпионов читайте здесь.

Читайте также

Зинедин Зидан рассказал, чем отличается от Лионеля Месси
Зинедин Зидан рассказал, чем отличается от Лионеля Месси
Футбол Освобождение Отца
Отец футболиста "Ливерпуля" освобожден из плена
Хоккей Травма Судьи
Арбитру попали в лицо шайбой в матче КХЛ
Куандык Шынасилов
Реал Мадрид Барселона ФК Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов ПСЖ УЕФА Ливерпуль
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
СМИ сообщают о задержании Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве жены
СМИ сообщают о задержании Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве жены
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления