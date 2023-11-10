Назван лучший футбольный финал в истории Лиги чемпионов УЕФА

Авторитетный футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших финалов самого престижного клубного турнира Европы. На первом месте – решающий поединок 2005 года, в котором сошлись британский "Ливерпуль" и итальянский "Милан", сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

В финале Лиги чемпионов-2005 "красные", проигрывая 0:3 после первого тайма, в итоге сравняли счет, а впоследствии сумели победить по пенальти. Финальный матч 2005 года между "Ливерпулем" и "Миланом" возглавил список, в который вошли еще 24 встречи Лиги чемпионов.





Эксперты британского журнала еще дважды включили "Милан" в первую пятерку рейтинга лучших финалов. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. "Милан" – "Ливерпуль" (3:3, 2:3 по пенальти), 2005.

2. "Барселона" – "ПСЖ" (6:1), 2017.

3. "Манчестер Юнайтед" – "Бавария" (2:1), 1999.

4. "Милан" – "Барселона" (4:0), 1994.

5. "Депортиво" – "Милан" (4:0), 2003.





6. "Монако" – "Реал Мадрид" (3:1), 2004.

7. "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед" (2:3), 1999.

8. "Аякс" – "Тоттенхэм" (2:3), 2019.

9. "Боруссия" Дортмунд – "Малага" (3:2), 2013.

10. "Вердер" – "Андерлехт" (5:3), 1994.

Об итогах заключительных встреч четвертого тура Лиги чемпионов читайте здесь.

