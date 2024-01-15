На матче КХЛ шайба попала в голову юного болельщика
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В одном из игровых эпизодов данного матча шайба вылетела на трибуны и попала в голову мальчика. Этот неприятный момент заметил нападающий питерского СКА Степан Старков, который сразу же отреагировал, дав сигнал врачам, оказать срочную помощь пострадавшему зрителю. В итоги медики помогли мальчику, у которого было рассечение на голове, он вынужден был покинуть трибуну.
Сам же матч между "Северсталем" и СКА завершился победой местного клуба со счетом 3:2. Тем самым, команда из Череповецка одержала пятую победу подряд в КХЛ. И к данному часу располагается на 6-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков после 50 игр.
А их соперники, армейцы из Санкт-Петербурга имеют 68 очков, и располагаются на третьей позиции.
Между тем, 15 января после небольшой паузы возобновляет свои игры в КХЛ казахстанский "Барыс". Астанчане принимают у себя дома "Ладу" из Тольятти, начало в 19:30.