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На матче КХЛ шайба попала в голову юного болельщика

Хоккей Травма Подростка Фото: pixabay
Во время встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между командами "Северсталь" и СКА, шайба вылетела на трибуны с болельщиками и попала в голову подростка, сообщает Zakon.kz.

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В одном из игровых эпизодов данного матча шайба вылетела на трибуны и попала в голову мальчика. Этот неприятный момент заметил нападающий питерского СКА Степан Старков, который сразу же отреагировал, дав сигнал врачам, оказать срочную помощь пострадавшему зрителю. В итоги медики помогли мальчику, у которого было рассечение на голове, он вынужден был покинуть трибуну.


Сам же матч между "Северсталем" и СКА завершился победой местного клуба со счетом 3:2. Тем самым, команда из Череповецка одержала пятую победу подряд в КХЛ. И к данному часу располагается на 6-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков после 50 игр. 

А их соперники, армейцы из Санкт-Петербурга имеют 68 очков, и располагаются на третьей позиции.

Между тем, 15 января после небольшой паузы возобновляет свои игры в КХЛ казахстанский "Барыс". Астанчане принимают у себя дома "Ладу" из Тольятти, начало в 19:30.  

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