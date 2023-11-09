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Бывший игрок "Нефтехимика" стал игроком "Барыса"

Бывший игрок «Нефтехимика» Камара стал игроком «Барыса» Фото: hcbarys.kz
Канадский нападающий Энтони Камара, который 8 ноября расторг контракт с "Нефтехимиком", 9 ноября стал игроком "Барыса", сообщает Zakon.kz.

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Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщает о заключении контракта с Энтони Камара. Одностороннее соглашение с нападающим будет действовать до конца сезона (до 30 апреля 2024 года).

Помимо североамериканского этапа своей карьеры канадский форвард успел поиграть в чемпионатах Дании, Германии, Швеции и Чехии.

В КХЛ Камара выступает с 2022 года. Текущий сезон Энтони начинал в составе "Нефтехимика", где за 25 матчей он набрал 9 (3+6) баллов за результативность.

"В прошлом сезоне Камара был одним из лидеров "Нефтехимика", много играл в большинстве. Мы считаем, что Энтони сможет усилить атакующую линию нашей команды и добавить тренерскому штабу опций при формировании спецбригад", – прокомментировал генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин.

7 ноября "Барыс" снова проиграл "Ак Барсу". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клубу из Казани. Таким образом, казахстанский клуб потерпел пятое поражение в последних шести играх.

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