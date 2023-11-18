"Барыс" представил предварительный состав против "Металлурга"

Фото: hcbarys.kz

18 ноября в 17:30 по Астане казахстанский хоккейный клуб "Барыс" сыграет против российской команды "Металлург" на их льду, сообщает Zakon.kz.

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