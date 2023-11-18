"Барыс" представил предварительный состав против "Металлурга"
Фото: hcbarys.kz
18 ноября в 17:30 по Астане казахстанский хоккейный клуб "Барыс" сыграет против российской команды "Металлург" на их льду, сообщает Zakon.kz.
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Казахстанская дружина опубликовала свой предварительный состав.
Фото: Telegram/barys_hc
- Барбер – ЛаБейт – Оберг, Скленичка (А) – Ножье;
- Савицкий (А) – Шестаков – Муратов, Бекетаев – Шалапов;
- Старченко (С) – Апальков – Рымарев, Нургалиев – Королёв;
- Омирбеков – Червени – Логвин, Гайтамиров – Кайыржан.
- Вратари: Паскуале(Шутов).
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