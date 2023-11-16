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"Барыс" усилился перед тремя выездными играми в КХЛ

Барыс усилился перед гостевыми матчами КХЛ Фото: hcbarys.kz
16 ноября казахстанский клуб "Барыс" начинает серию гостевых матчей в Континентальной хоккейной лиге. Первая из них пройдет в Челябинске, где соперником казахстанцев станет "Трактор", сообщает Zakon.kz.

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В противостоянии с челябинским коллективом "астанчане" могут рассчитывать на опытного хоккеиста Романа Старченко, который восстановился после травмы. Как передает пресс-служба "астанчан", также весьма вероятно появление в составе "Барыса" новичков Энтони Камара и Евгения Рымарева. А вот Самат Данияр из-за травмы пропустит текущую выездную серию.

Хоккей 3 Игры Выезд

Фото: hcbarys.kz

В первом матче сезона казахстанские хоккеисты на своем льду одолели "Трактор" – 2:1. Это был первый матч Галыма Мамбеталиева в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Барыса".

После встречи в Челябинске казахстанский коллектив ждут встречи с "Металлургом" (Магнитогорск) и "Торпедо" (Нижний Новгород). Эти матчи пройдут 18 и 20 ноября соответственно. 

Сейчас "Барыс" располагается на предпоследней, 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Столичная команда имеет в активе 25 очков после 31-й встречи.

Ранее "Барыс" наконец прервал серию из трех поражений, обыграв соперников из "Северстали".

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