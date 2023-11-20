Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Министр спорта обратился к сборной Казахстана перед важным матчем со Словенией

Министр спорта обратился к сборной Казахстана перед важным матчем со Словенией Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев 20 ноября 2023 года обратился к сборной Казахстана по футболу перед важным матчем со Словенией. Он отметил, что последние успешные выступления казахстанской команды вернули веру в отечественный футбол, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Глава Минтуризма и спорта подчеркнул, что сборной Казахстана "предстоит непростой матч на выезде".

"Последние успешные выступления нашей команды подарили много радости всем болельщикам, вернули веру в отечественный футбол. Многие жители нашей страны впервые заинтересовались футболом – это уже большой успех в популяризации спорта".Ермек Маржикпаев

По его словам, "до заветной мечты миллионов казахстанцев остался всего один шаг".

"Парни, вы большие молодцы! Независимо от исхода сегодняшней встречи, мы все уверены, что вы выложитесь на все 100%, что вы будете биться на каждом сантиметре поля. Хоть матч состоится в Словении, далеко от дома, вся страна сегодня не будет спать, будет поддерживать и болеть за вас перед своими экранами".Ермек Маржикпаев

Министр пожелал футболистам сборной Казахстана удачи и отметил, что у них "все получится".

Также в Telegram-канале Минтуризма и спорта РК опубликовали видеообращение самих футболистов к казахстанцам.

В ночь на 21 ноября 2023 года в Любляне состоится решающий матч сборной Казахстана по футболу в отборе на Евро-2024 против команды Словении. Перед последним туром в группе Н у сборной Словении – 19 очков, у сборной Казахстана – 18 очков. Чтобы выйти на Евро-2024, казахстанским футболистам необходимо только обыграть словенцев, в то время как хозяев поля устроит и ничья.

Материал по теме

Сборная Казахстана ждет исторического финала со Словенией на пути к Евро-2024

Матч между сборными Казахстана и Словении начнется в 1:45 по астанинскому времени, прямая трансляция будет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan. Более подробно о предстоящей встрече можете узнать по ссылке выше.

Читайте также

Вратарь сборной Словении стоит дороже всей казахстанской сборной
Вратарь команды Словении дороже всей футбольной сборной Казахстана
Olimpbet выпустил эксклюзивный мерч в поддержку сборной Казахстана по футболу
Olimpbet выпустил эксклюзивный мерч в поддержку сборной Казахстана по футболу
Динара Халдарова
Евро-2024 Евро - 2024 Министерство туризма и спорта РК Маржикпаев Ермек Казахстан Словения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Брюс Уиллис показал новые фото с Деми Мур
Брюс Уиллис показал новые фото с Деми Мур
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
Внимание, солнечная атака: пятидневная магнитная буря настигнет землян
Внимание, солнечная атака: началась пятидневная магнитная буря
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления