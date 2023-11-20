Министр спорта обратился к сборной Казахстана перед важным матчем со Словенией

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев 20 ноября 2023 года обратился к сборной Казахстана по футболу перед важным матчем со Словенией. Он отметил, что последние успешные выступления казахстанской команды вернули веру в отечественный футбол, сообщает Zakon.kz.

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Глава Минтуризма и спорта подчеркнул, что сборной Казахстана "предстоит непростой матч на выезде".

"Последние успешные выступления нашей команды подарили много радости всем болельщикам, вернули веру в отечественный футбол. Многие жители нашей страны впервые заинтересовались футболом – это уже большой успех в популяризации спорта". Ермек Маржикпаев

По его словам, "до заветной мечты миллионов казахстанцев остался всего один шаг".

"Парни, вы большие молодцы! Независимо от исхода сегодняшней встречи, мы все уверены, что вы выложитесь на все 100%, что вы будете биться на каждом сантиметре поля. Хоть матч состоится в Словении, далеко от дома, вся страна сегодня не будет спать, будет поддерживать и болеть за вас перед своими экранами". Ермек Маржикпаев

Министр пожелал футболистам сборной Казахстана удачи и отметил, что у них "все получится".

Также в Telegram-канале Минтуризма и спорта РК опубликовали видеообращение самих футболистов к казахстанцам.

В ночь на 21 ноября 2023 года в Любляне состоится решающий матч сборной Казахстана по футболу в отборе на Евро-2024 против команды Словении. Перед последним туром в группе Н у сборной Словении – 19 очков, у сборной Казахстана – 18 очков. Чтобы выйти на Евро-2024, казахстанским футболистам необходимо только обыграть словенцев, в то время как хозяев поля устроит и ничья.

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Матч между сборными Казахстана и Словении начнется в 1:45 по астанинскому времени, прямая трансляция будет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan. Более подробно о предстоящей встрече можете узнать по ссылке выше.