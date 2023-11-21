Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Ребята большие молодцы": Магомед Адиев прокомментировал матч со Словенией

"Ребята большие молодцы": Магомед Адиев прокомментировал матч со Словенией Фото: пресс-служба Федерации футбола
Тренер сборной Казахстана по футболу прокомментировал игру сборной Казахстана в матче со Словенией и поблагодарил подопечных за игру в отборочных матчах Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

По окончании игры в Любляне, где сборная Казахстана уступила Словении в решающем матче на выходе в Евро-2024, тренер казахстанских футболистов отметил ключевые моменты встречи и похвалил игроков.

"Я считаю, ребята выполнили ту установку, которую я их просил. Считаю, что второй тайм в нашем исполнении очень даже достойным (…) Были моменты, где мы могли забить, но не забили, пропустили быстрый выпад соперника". Магомед Адиев

Главный тренер сборной Казахстана отметил, что команде не хватило ведущих игроков, которые не приняли участие во встречи из-за травм. Не смотря на поражение, Адиев отмечает хорошую игру подопечных.

"Я в раздевалке ребят поблагодарил, они сделали большой шаг, который мы сделали (...) Они прогрессируют (…) Ребята большие молодцы! Что касается этого поражения, оно для меня, как для тренера, очень больное и тяжелое. Возможно, я где-то просчитался, поэтому я это поражение полностью беру на себя". Магомед Адиев

В ночь на 21 ноября в Любляне завершился исторический для Казахстана матч со сборной Словении за выход на Евро-2024. На последних минутах встречи хозяева поля вырвали победу у казахстанской сборной, обыграв подопечных Адиева на одно очко. Итог игры составил 2:1.

Не смотря на поражение в игре Казахстан продолжит борьбу за участие в Евро-2024 в рамках игры Лиги Наций.

Читайте также

Сборная Казахстана проиграла Словении
Сборная Казахстана проиграла Словении
Словения забила второй гол в ворота сборной Казахстана
Словения забила второй гол в ворота сборной Казахстана
Сборная Казахстана произвела замену игрока на поле
Сборная Казахстана произвела замену игрока на поле
Мария Мельникова
Магомед Адиев Евро-2024 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Внимание, солнечная атака: пятидневная магнитная буря настигнет землян
Внимание, солнечная атака: началась пятидневная магнитная буря
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления