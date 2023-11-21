"Ребята большие молодцы": Магомед Адиев прокомментировал матч со Словенией

Тренер сборной Казахстана по футболу прокомментировал игру сборной Казахстана в матче со Словенией и поблагодарил подопечных за игру в отборочных матчах Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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По окончании игры в Любляне, где сборная Казахстана уступила Словении в решающем матче на выходе в Евро-2024, тренер казахстанских футболистов отметил ключевые моменты встречи и похвалил игроков.

"Я считаю, ребята выполнили ту установку, которую я их просил. Считаю, что второй тайм в нашем исполнении очень даже достойным (…) Были моменты, где мы могли забить, но не забили, пропустили быстрый выпад соперника". Магомед Адиев

Главный тренер сборной Казахстана отметил, что команде не хватило ведущих игроков, которые не приняли участие во встречи из-за травм. Не смотря на поражение, Адиев отмечает хорошую игру подопечных.

"Я в раздевалке ребят поблагодарил, они сделали большой шаг, который мы сделали (...) Они прогрессируют (…) Ребята большие молодцы! Что касается этого поражения, оно для меня, как для тренера, очень больное и тяжелое. Возможно, я где-то просчитался, поэтому я это поражение полностью беру на себя". Магомед Адиев

В ночь на 21 ноября в Любляне завершился исторический для Казахстана матч со сборной Словении за выход на Евро-2024. На последних минутах встречи хозяева поля вырвали победу у казахстанской сборной, обыграв подопечных Адиева на одно очко. Итог игры составил 2:1.

Не смотря на поражение в игре Казахстан продолжит борьбу за участие в Евро-2024 в рамках игры Лиги Наций.