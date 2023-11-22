Роналду со своей сборной установил рекорд отбора Евро-2024

Сборная Португалия по футболу стала единственной командой отбора Евро-2024, которая выиграла все матчи отборочного раунда в своей подгруппе. Данный показатель является рекордом нынешнего квалификационного периода, сообщает Zakon.kz.

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Дружина испанского наставника Роберто Мартинеса стала единственной сборной, которой удалось выиграть все 10 матчей отборочного цикла Евро-2024. При этом португальцы забили 36 голов и пропустили всего лишь 2, что также считается лучшим показателем нынешней квалификации.





Фото: Instagram/cristiano

Таким образом, команда Роналду выиграла 10 из 10 возможных матчей, накопив при этом абсолютное количество очков – 30. Немного не хватило до повторения португальского рекорда сборной Франции, которая в последнем матче квалификации сыграла вничью с Грецией – 2:2. Французы одержали 7 побед из 8 возможных в отборочном цикле.

Вдобавок к этому лидер португальской дружины Криштиану Роналду в этом отборочном раунде забил 10 голов и занял 2-е место в списке лучших снайперов. В этой гонке он уступил только бельгийцу Ромелу Лукаку (14 голов). Призовую тройку здесь замыкает форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, 9 взятий ворот.

