"Астану" ждет ответственный поединок в Лиге конференции УЕФА
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Положительный результат необходим обеим командам в первую очередь для набора очков в таблице, что оставляет шансы на дальнейшее продолжение борьбы в плей-офф Лиги конференций. Стоит подчеркнуть, что подопечные Григория Бабаяна последние три игры с загребским коллективом проигрывали с крупным счетом. И все эти три встречи прошли в рамках нынешнего сезона еврокубков.
Хорватские футболисты вначале дважды обыграли "Астану" в квалификации Лиги чемпионов – 4:0 (дома) и 2:0 (на выезде). Затем "Динамо" в первом туре групповой стадии Лиги конференций разгромил команду Бабаяна на своем поле – 5:1.
Но нельзя не отметить, что гости после той крупной победы приехали в Астану с багажом в три поражения в подгруппе С. К данной минуте "Астана" идет на второй строчке турнирной таблицы с активом в четыре очка, а хорваты замыкают квартет С (3 балла).
Накануне поединка с "Динамо" столичные футболисты встретились со своими болельщиками, где раздали автографы и сделали памятные фотографии.
Начало встречи "Астана – Динамо" запланировано на 21:30.