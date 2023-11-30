"Астану" ждет ответственный поединок в Лиге конференции УЕФА

30 ноября казахстанский футбольный клуб "Астана" примет на своей арене хорватскую команду "Динамо". Это будет матч пятого тура группового раунда Лиги конференций, исход которого сверхважен для двух коллективов, сообщает Zakon.kz.

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Положительный результат необходим обеим командам в первую очередь для набора очков в таблице, что оставляет шансы на дальнейшее продолжение борьбы в плей-офф Лиги конференций. Стоит подчеркнуть, что подопечные Григория Бабаяна последние три игры с загребским коллективом проигрывали с крупным счетом. И все эти три встречи прошли в рамках нынешнего сезона еврокубков.

Хорватские футболисты вначале дважды обыграли "Астану" в квалификации Лиги чемпионов – 4:0 (дома) и 2:0 (на выезде). Затем "Динамо" в первом туре групповой стадии Лиги конференций разгромил команду Бабаяна на своем поле – 5:1.

Но нельзя не отметить, что гости после той крупной победы приехали в Астану с багажом в три поражения в подгруппе С. К данной минуте "Астана" идет на второй строчке турнирной таблицы с активом в четыре очка, а хорваты замыкают квартет С (3 балла).

Накануне поединка с "Динамо" столичные футболисты встретились со своими болельщиками, где раздали автографы и сделали памятные фотографии.

Начало встречи "Астана – Динамо" запланировано на 21:30.