Бахтиер Зайнутдинов перенес операцию после полученной на матче в составе "Бешикташа" травмы

25-летний полузащитник казахстанской сборной по футболу, выступающий за турецкий "Бешикташ" перенес малую операцию на нос, который ему сломали накануне в ходе матча в Турции. У Зайнутдинова также сломана скула, сообщает Zakon.kz.

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Переломы скулы и носа диагностировали врачи после того, как 25-летний казахстанский футболист получил травму на поле, выступая за турецкий "Бешикташ" в матче с "Истанбулом Башакшехиром". Официальное заявление сделало руководство клуба спустя несколько часов, передает канал Спорт Шредингера.

Зайнутдинову провели операцию на нос, редукцию. После врачи наложили ему шину.

Травму Бахтиер Зайнутдинов получил на 41-й минуте матча, после чего его заменили на поле. В лицо локтем казахстанскому футболисту ударил во время столкновения английский защитник Джером Опоку, защитником "Истанбула".

В Федерации футбола Казахстана обещали дать официальные комментарии об участии Зайнутдинова в составе сборной на отборочных матчах Евро-2024 позднее.

Фото травмированного Зайнутдинова вызвало шквал критики у казахстанских болельщиков, которые искренне надеются, что Бахтиер сможет помочь национальной сборной в ключевых матчах отбора на Евро-2024 против Сан-Марино и Словении.